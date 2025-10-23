رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: یک میلیون و ۷۵۰ هزار حامی در سراسر کشور در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سیدمرتضی بختیاری روز پنجشنبه در آیین افتتاح مسکن مددجویان اردبیل اظهار کرد: در کشور ۵۰۰ هزار ایتام و محسنین مورد حمایت هستند که یک میلیون و ۷۵۰ حامی این جامعه را پشتیبانی می‌کنند.

وی افزود: سال گذشته ۷۱۰ میلیارد ریال در استان اردبیل برای همراهی ایتام و محسنین کمک‌رسانی شد و در ۶ ماه اول امسال نیز ۳۹۰ میلیارد ریال به این مبلغ افزوده شده است.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در سال گذشته در مجموع کمک‌ها و همراهی انجام شده برای این جمعیت نیز به ۲۹۰ میلیون ریال رسید که امسال با رشد خوبی رو‌به‌رو شده است.

بختیاری به افتتاح ۴۶۰ واحد مسکن مددجویی و اهدای یک‌هزار و ۶۲۹ قلم لوازم ضروری زندگی و خانگی به نفع مددجویان اردبیل اشاره کرد و افزود: وظیفه ما در این مجموعه خدمت رسانی به مردم است.

وی ادامه داد: ما از ظرفیت خیران و نیکوکاران در مسیر اعتلای فعالیت‌ها و اقدامات مؤثر برای آرامش و ایجاد رفاه برای خانواده‌های نیازمند استفاده می‌کنیم و قطعا شرایط برای حمایت و همراهی این مجموعه بیش از گذشته مهیا شده است.

۲ هزار و ۲۳۶ یتیم در استان اردبیل زیرپوشش کمیته امداد است

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کار بزرگ خیران در امدادرسانی به نیازمندان قدردانی کرد و گفت: در استان اردبیل ۲ هزار و ۲۳۶ یتیم و ۹۷۵ نفر در قالب محسنین زیرپوشش کمیته امداد قرار گرفته و زمینه حمایت و همراهی آنها با شرایط مالی و معنوی مناسب فراهم شده است.

بختیاری همچنین با گرامیداشت یاد علما و بزرگان دیار اردبیل به ویژه آیت‌الله موسوی اردبیلی و مشگینی گفت: امام راحل در اوایل پیروزی انقلاب بعد از گذر از شرایط سخت اعلام کردند که انقلاب دیگر قائم به شخص نیست و دشمنان هر قدر زور خود را بزنند، نمی‌توانند به این انقلاب که متصل به امام عصر (عج) است ضربه‌ای بزنند.

وی بیان کرد: دشمنان ما در این چهار دهه تلاش کردند تا این نظام را ساقط کنند، اما تمام تلاش آنها برای فروپاشی نظام منجر به انسجام ملی بی‌سابقه شده که نمود آن را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) رویکرد کمیته امداد را کمک و مساعدت به جامعه هدف در کنار فعالیت سایر مجموعه‌ها اعلام کرد و گفت: کمیته امداد با افتخار تمام در خدمت محرومان جامعه است.

۴۶ هزار خانوار با جمعیت بیش از ۹۴ هزار نفر در استان اردبیل زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.