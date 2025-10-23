با برگزاری مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های فوتسال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در جده، تیم ملی ایران در گروه دوم و در کنار تیم‌های مغرب، تاجیکستان و افغانستان قرار گرفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ایران در مرحله گروهی با سه تیم دیگر دیدار خواهد کرد.

حضور تیم ملی ایران به عنوان قدرت باسابقه آسیا و جهان، مغرب به عنوان قهرمان فعلی آفریقا و افغانستان در کنار تاجیکستان با سبک بازی سرعتی و فیزیکی، از گروه دوم یک "گروه مرگ" ساخته است و مسیر صعود را برای تمامی تیم‌های این گروه بسیار دشوار کرده است.

این رقابت‌ها از ۴ نوامبر (۱۳ آبان) با حضور ۸ تیم ملی در شهر جده عربستان سعودی برگزار می‌شود.

تیم‌ها در دو گروه چهارتیمی به رقابت می‌پردازند و دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه‌نهایی صعود خواهند کرد.

ترکیب نهایی گروه‌ها به شرح زیر است:

· گروه اول: عربستان سعودی، ترکیه، ازبکستان، فلسطین

· گروه دوم: ایران، مغرب، تاجیکستان، افغانستان