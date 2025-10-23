پخش زنده
نماینده ایران در دوی ۱۰۰ متر با ثبت رکورد ۱۰.۹۲ ثانیه به مرحله فینال مسابقات دوومیدانی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دوومیدانی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین از عصر امروز در ورزشگاه ملی بحرین آغاز شد و محمدحسن درویشی در فینال ماده ۱۰۰ متر در گروه دوم با حریفانی از هند، مالزی، چین تایپه، چین، کره جنوبی، قزاقستان و تایلند به رقابت پرداخت و با رکورد ۱۰.۹۲ ثانیه به فینال این مسابقات صعود کرد.
درویشی در دور مقدماتی با رکورد ۱۱:۰۲ ثانیه به نیمه نهایی این مسابقات صعود کرده بود.
رکورد جوانان آسیا و جهان دوی ۱۰۰ متر در اختیار سوراتو شیمیزو از ژاپن با ثبت زمان ۱۰:۰۰ ثانیه است.
فینال دوی ۱۰۰ متر جمعه ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه به وقت محلی برگزار میشود.