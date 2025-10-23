

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دوومیدانی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین از عصر امروز در ورزشگاه ملی بحرین آغاز شد و محمدحسن درویشی در فینال ماده ۱۰۰ متر در گروه دوم با حریفانی از هند، مالزی، چین تایپه، چین، کره جنوبی، قزاقستان و تایلند به رقابت پرداخت و با رکورد ۱۰.۹۲ ثانیه به فینال این مسابقات صعود کرد.

درویشی در دور مقدماتی با رکورد ۱۱:۰۲ ثانیه به نیمه نهایی این مسابقات صعود کرده بود.

رکورد جوانان آسیا و جهان دوی ۱۰۰ متر در اختیار سوراتو شیمیزو از ژاپن با ثبت زمان ۱۰:۰۰ ثانیه است.

فینال دوی ۱۰۰ متر جمعه ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه به وقت محلی برگزار می‌شود.