سومین نماینده ایران در دور مقدماتی مسابقات دوومیدانی بازیهای آسیایی جوانان بحرین در دو ۴۰۰ متر با رکورد ۵۸.۱۷ ثانیه در دور مقدماتی متوقف شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هستی نوروزی عصر امروز (پنجشنبه) از ساعت ۱۷:۳۸ دقیقه به وقت محلی در مرحله مقدماتی گروه دوم به مصاف حریفانی از قزاقستان، فیلیپین، مغولستان، هند، تایلند، چین تایپه و امارات رفت و با رکورد ۵۸.۱۷ ثانیه در مرحله مقدماتی متوقف شد و از صعود به فینال بازماند.
لی جینگ از چین با ۵۰:۰۱ ثانیه رکورددار رده جوانان در آسیا و جهان است.
بهترین رکورد نوروزی ۵۷:۸۳ ثانیه است.