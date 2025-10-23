

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هستی نوروزی عصر امروز (پنجشنبه) از ساعت ۱۷:۳۸ دقیقه به وقت محلی در مرحله مقدماتی گروه دوم به مصاف حریفانی از قزاقستان، فیلیپین، مغولستان، هند، تایلند، چین تایپه و امارات رفت و با رکورد ۵۸.۱۷ ثانیه در مرحله مقدماتی متوقف شد و از صعود به فینال بازماند.

لی جینگ از چین با ۵۰:۰۱ ثانیه رکورددار رده جوانان در آسیا و جهان است.

بهترین رکورد نوروزی ۵۷:۸۳ ثانیه است.