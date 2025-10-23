پخش زنده
وزیر امور خارجه گفت: وزارت خارجه مأموریت رفع تحریمها را با جدیت ادامه خواهد داد، اما در کنار آن، مأموریت مهمتری وجود دارد و آن «بیاثرسازی تحریمها» و «خنثیسازی فشارهای خارجی» از طریق فعالسازی ظرفیتهای داخلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی در حاشیه اختتامیه دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در چهار میزگرد تخصصی این رویداد، دیدگاهها و پیشنهادهای کارشناسی مهمی از سوی سفرا و مسئولان استانی ارائه شد که جمعبندی آنها بهصورت دستورالعمل اجرایی برای سفارتخانهها و استانداریها تدوین و به دولت ارائه خواهد شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: این همایش با حضور سفرا، استانداران و مقامات سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی برگزار شد و دستاوردهای ارزشمندی در زمینههای تجارت، گردشگری، حملونقل و همکاریهای منطقهای به همراه داشت.
وی با تأکید بر ضرورت شکلگیری یک الگوی نوین از دیپلماسی استانی در کشور، افزود: استانهای مرزی ایران و کشورهای همسایه هر دو از ظرفیتهای گستردهای برخوردارند و باید با تسهیل قوانین، روانسازی آییننامهها و رفع موانع اداری، ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان آنها گسترش یابد.
عراقچی تصریح کرد: هدف از دیپلماسی استانی این است که مرزها از محل محدودیت به فرصت تبدیل شوند و مسیر توسعه مبادلات کالا، مسافر و گردشگر را هموار کنند تا مردم از منافع آن بهرهمند شوند.
وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به محورهای مطرحشده در جلسات تخصصی همایش گفت: در همه جمعبندیها، یک نکته کلیدی تکرار شد و آن اینکه ضعفها و چالشهای کشور بیش از آنکه ناشی از تحریمهای خارجی باشد، ریشه در استفادهنکردن از ظرفیتهای داخلی دارد.
وی اظهارکرد: تحریمها هزینه و فشار خود را دارند، اما واقعیت این است که ما هنوز از توان و استعداد داخلی بهصورت کامل بهرهبرداری نکردهایم.
عراقچی افزود: تا زمانی که نتوانیم از ظرفیتهای ملی در بخشهای اقتصادی، تجاری، حملونقل، کشاورزی و گردشگری بهطور کامل استفاده کنیم، نمیتوانیم صرفاً از تحریمها شکایت کنیم.
به گفته وی، با سادهسازی مقررات، ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، و تسریع در فرایندهای قانونی، میتوان اشتغال، تولید و صادرات را افزایش داد و نیازهای کشور را با تکیه بر توان داخلی تأمین کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور تأکید کرد: این سخن به معنی توقف تلاشها برای رفع تحریمها نیست، چرا که وزارت امور خارجه مأموریت خود را در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داد، اما در کنار آن، مأموریت مهمتری وجود دارد و آن «بیاثرسازی تحریمها» و «خنثیسازی فشارهای خارجی» از طریق فعالسازی ظرفیتهای داخلی است.
عراقچی در پایان با قدردانی از استانداران و سفرا برای حضور فعال در این همایش گفت: این نشست گامی مهم در مسیر پیوند دیپلماسی ملی با ظرفیتهای استانی و منطقهای بود و مطمئنم آثار و برکات آن در آینده نزدیک در حوزه تجارت، ترانزیت و همکاریهای بینالمللی کشور نمایان خواهد شد.