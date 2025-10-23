امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

لیگ برتر بسکتبال / رعد پدافند اصفهان - استقلال

تیم بسکتبال استقلال امروز ۱ آبان ۱۴۰۴ در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه ۷۹-۵۸ رعد پدافند اصفهان رو شکست داد.
عکاس :احسان جزینی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ - ۱۸:۵۳
خبرهای مرتبط

بازی‌های آسیایی هانگژو

فینال مسابقات قهرمانی کشور بسکتبال با ویلچر بانوان

بازگشت تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان از رقابت‌های قهرمانی جهان امارات

برچسب ها: بسکتبال ، لیگ برتر بسکتبال
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 