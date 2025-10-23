مراسم بزرگداشت استاندار فقید قم برگزار شد

آیین بزرگداشت مرحوم کرم‌رضا پیریایی، استاندار پیشین قم با حضور استاندار، مدیران استان و جمعی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در حسینیه شهدا برگزار شد.