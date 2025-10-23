مراسم بزرگداشت استاندار فقید قم برگزار شد
آیین بزرگداشت مرحوم کرمرضا پیریایی، استاندار پیشین قم با حضور استاندار، مدیران استان و جمعی از کارکنان دستگاههای اجرایی در حسینیه شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛
مراسم بزرگداشت زندهیاد کرمرضا پیریایی، استاندار پیشین قم، امروز در حسینیه شهدا برگزار شد. در این آیین، استاندار فعلی، جمعی از مدیران ارشد استان و کارکنان دستگاههای اجرایی حضور یافتند و با قرائت فاتحه و آیاتی از قرآن کریم، برای آن مرحوم طلب مغفرت کردند.
کرمرضا پیریایی که روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در۶۴ سالگی دار فانی را وداع گفت، در طول دوران حیات خود مسئولیتهای مختلفی را برعهده داشت و در دولت دهم بهعنوان استاندار قم خدمت کرد.