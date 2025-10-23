به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همایش علمی، بررسی آسیب‌های اجتماعی و راهکار‌های پیشگیری با حضور جمعی از مسئولین اساتید دانشگاه، و دانشجویان، در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان برگزار شد.

این رویداد که به همت دانشگاه آزاد اسلامی و با همکاری فرمانداری بوکان ترتیب داده شده بود، علاوه بر ارائه یافته‌های علمی و تجارب اجرایی، فضای گفت‌و‌گو و تعامل میان مسئولان، کارشناسان و جامعه دانشگاهی را برای بحث پیرامون راهکار‌های مؤثر در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم نمود.

فرماندار بوکان در این همایش، با تقدیر از برگزارکنندگان، دانشگاه آزاد را نهادی پویا در مسیر فرهنگ‌سازی اجتماعی دانست و گفت: آگاهی سپری دفاعی در برابر آسیب برای جامعه است و دانشگاه با برگزاری همایش‌های تخصصی، نقش مهمی در ارتقای هوشیاری جوانان ایفا می‌کند.

خشایار صنعتی، منشأ بخش بزرگی از آسیب‌های اجتماعی را در بطن خانواده عنوان کرده و آموزش و مراقبت مداوم را عامل پیشگیری دانست.

فرماندار بوکان با اشاره به تغییر نیاز‌های نسل‌های جدید، تأکید کرد: ابزار‌های ارتباطی، فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی، تهدید‌ها و فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کرده‌اند.

صنعتی اضافه کرد: اگر رویکرد‌های پیشگیرانه با زبان و فرهنگ این نسل‌ها هماهنگ نباشد، کارایی آن کاهش می‌یابد.

وی افزود: تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دانشگاه، آموزش و پرورش و نهاد‌های اجتماعی، طراحی برنامه‌های آموزشی هدفمند و استفاده گسترده‌تر از خدمات روان‌شناسان و مشاوران در محیط‌های آموزشی، از اقدامات و عملیاتی است که بایستی از مراحل آسیب شناسی فراتر رودوبه تدوین برسد.

در بخش پایانی همایش، کارشناسان با رویکردی علمی و تخصصی، نقش عوامل اجتماعی، روان‌شناختی، باور‌های دینی، رسانه‌ها، اورژانس اجتماعی و نظام سلامت را در شناسایی و تعامل با افراد در معرض آسیب، با ارائه حمایت‌های لازم و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه مورد تشریح قرار دادند.