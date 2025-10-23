پخش زنده
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم: دو متخلف حرفهای و سابقه دار غیر بومی در محور شهر بابک - هرات بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمودی گفت: این افراد که مجهز به کاملترین ادوات زندهگیری پرندگان شکاری بودند، در حین انتقال محموله از استان مجاور به سمت هرات توسط مأمورین ایست و بازرسی خاتم متوقف شدند.
وی افزود: این عملیات با همکاری و درایت مأمورین ایست و بازرسی شهرستان خاتم و در پی رصد اطلاعاتی صورت پذیرفت. متخلفین که پیشینه فعالیت در زمینه صید غیرمجاز پرندگان شکاری را داشتند، با تلاش نیروهای انتظامی به دام افتادند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم تأکید کرد که برخورد قاطع با شکار و زندهگیری غیرمجاز حیات وحش، به ویژه پرندگان شکاری، با همکاری مستمر سایر نهادهای امنیتی و انتظامی ادامه خواهد داشت تا از قاچاق این گونههای ارزشمند جلوگیری شود.