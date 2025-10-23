به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون صنایع‌دستی وزیر میراث فرهنگی در جشنواره بین‌المللی غذا‌های سنتی و محلی ارومیه با اشاره به اهمیت حفظ و ترویج میراث ناملموس غذایی ایران، گفت: طعم فراموش‌شده ما همان میراث‌فرهنگی و میراث ناملموس غذاست که از مادران و ایران‌بانو‌ها به ما ارث رسیده و باید آن را ارج نهیم.

مریم جلالی در مسابقه «سفره ایرانی» ضمن ابلاغ سلام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و قدردانی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌غربی و اتاق بازرگانی ارومیه برای برگزاری این جشنواره، اظهار کرد: فرهنگ اصلی‌ترین سرمایه ماست و این فرهنگ در خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها، پوشیدنی‌ها و دیگر عناصر زندگی روزمره متجلی است؛ فرهنگی که ریشه در ادبیات کهن ایران دارد و به‌دست مادران ما حفظ شده است.

وی افزود: مادران ایرانی در کنار پخت غذا، قصه‌گویی می‌کردند و با همین کار، فرهنگ غنی ایران را به نسل‌های بعدی منتقل می‌کردند. آنان در تهیه غذا به محیط‌زیست و سلامت انسان نیز وفادار بودند.

جلالی با اشاره به شعار «نون و پیاز و ابروی باز»، گفت: این شعار نشان‌دهنده نگاهی خلاقانه به مواد اولیه در دسترس است؛ ما ایرانیان همیشه از کمترین امکانات بیشترین بهره را گرفته‌ایم و با پختن، دوختن و ساختن، فرهنگی غنی و سلامت‌محور خلق کرده‌ایم.

معاون صنایع‌دستی کشور ادامه داد: در حال حاضر سیاست وزارت میراث‌فرهنگی حرکت به‌سمت گردشگری مدرن و تجربه‌محور است. در این مسیر، معرفی قصه غذا و سفره ایرانی به جهانیان یکی از اهداف مهم ماست.

وی در پایان تاکید کرد: ما ایرانیان همچون گره‌های قالی به هم پیوسته‌ایم و طرحی واحد از حکمت، فرهنگ و سلامت را تشکیل داده‌ایم. سفره ایرانی میعادگاه خانواده است؛ جایی که همبستگی، عشق، سلامت و ثروت شکل می‌گیرد.