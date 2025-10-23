پخش زنده
علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان، روز پنجشنبه از مرکز نگهداری معتادان متجاهر واقع در منطقه توسکستان گرگان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این مرکز با هدف ترک اعتیاد و بازگشت مددجویان به زندگی سالم اجتماعی، میزبان ۳۰۰ نفر از افراد متجاهر است که دوره درمانی آنان بین ۳ تا ۶ ماه تعیین شده است.
استاندار گلستان در جمع مددجویان این مرکز با تأکید بر رویکرد انسانی و حمایتی دولت اظهار داشت: همه تلاش ما این است که با توانمندسازی و حمایتهای مؤثر، شما را به خانواده بازگردانیم تا نقشآفرینی مؤثری در جامعه نیز داشته باشید.