علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، روز پنج‌شنبه از مرکز نگهداری معتادان متجاهر واقع در منطقه توسکستان گرگان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این مرکز با هدف ترک اعتیاد و بازگشت مددجویان به زندگی سالم اجتماعی، میزبان ۳۰۰ نفر از افراد متجاهر است که دوره درمانی آنان بین ۳ تا ۶ ماه تعیین شده است.

استاندار گلستان در جمع مددجویان این مرکز با تأکید بر رویکرد انسانی و حمایتی دولت اظهار داشت: همه تلاش ما این است که با توانمندسازی و حمایت‌های مؤثر، شما را به خانواده بازگردانیم تا نقش‌آفرینی مؤثری در جامعه نیز داشته باشید.