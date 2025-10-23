در مراسم آغاز کشت پاییزه گندم در شهرستانهای جنوب آذربایجان غربی برلزوم بهره گیری از فناوری‌های نوین، اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آب تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم آغاز کشت پاییزه گندم در مزارع باحضور شهرستان‌های جنوب استانآذربایجان غربی در بوکان برگزارشد، در این مراسم بر ضرورت بهره گیری از فناوری‌های نوین، اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آب باتوجه به چالش‌های ناشی از کم آبی، تاکید شد.

مهندس جعفری معاون بهبودتولیدات گیاهی استان در مراسم آغاز کشت گندم پاییزه استان گفت: آذربایجان غربی یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت کشاورزی دارد که سالانه ۸۴۰ هزار هکتار زیر کشت انواع محصولات قرار می‌گیرد و حدود ۴۰۰ هزار هکتار آن گندم است.

مهدیه فلاح مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان نیز در این مراسم گفت: ارقام گندم کشت شده در گندمزار‌های آذربایجان غربی شامل ارقام پیشگام، میهن، حیدری، حیران و زرینه و ارقام دیم شامل واران، صدرا، باران، هما، هشترود و آذر است.

تکمیل زیرساخت‌های آبیاری، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و بهبود نظام بازاریابی محصولات، از اهداف برگزاری این مراسم بود.

در پایان از کشاورزان پیشرو در شهرستان بوکان تجلیل شد.

شهرستان بوکان با تولید ۲۰ درصد گندم استان مقام اول در تولید این محصول را به خود اختصاص داده است .