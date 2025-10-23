امروز: -
دیدار دست‌اندرکاران کنگره بین‌المللی میرزای نائینی با رهبر معظم انقلاب

دست‌اندرکاران برگزاری گردهمایی بین‌المللی بزرگداشت آیت‌الله میرزا محمّدحسین نائینی روز گذشته ۳۰ مهر ۱۴۰۴ با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ - ۱۹:۴۴
