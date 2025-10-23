به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی استان اعلام کرد:این واقعه در ساعت ۱۵ امروز در پایانه مرزی میلک شهرستان هیرمند رخ داده بود که بلافاصله به دستور ویژه سردار شجاعی فرمانده مرزبانی استان موضوع به مبادی نظارتی ابلاغ و سربازان خاطی را شناسایی و متهمان جهت اقدامات بعدی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

فرماندهی مرزبانی استان ضمن ابراز احترام به مردم ولایتمدار سیستان و بلوچستان، و عذر خواهی این مجموعه از عموم درخواست می‌نماید تا هر گونه اقدام غیر قانونی را به این فرماندهی اطلاع رسانی نمایند.