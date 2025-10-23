پخش زنده
معاون استاندار لرستان از عملکرد بانکهای خصوصی استان در پرداخت تسهیلات حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انتقاد کرد و گفت: پیگیر جذب منابع بانکها هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید پورعلی در جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان با انتقاد از عملکرد بانکهای خصوصی در حوزه حمایت از خانواده، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: بانکهای خصوصی همچنان در مسیر اجرای قانون حرکت نمیکنند.
وی افزود: بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد خانواده و جوانی جمعیت، ۲۳ هزار نفر در لرستان واجد شرایط دریافت وام ازدواج هستند و همزمان ۱۳ هزار متقاضی نیز شرایط قانونی واگذاری زمین را دارند که این آمار، شاخص تعهد دستگاهها در اجرای قانون تلقی میشود.
بر اساس قانون خانوادههای دارای سه فرزند و یا بیشتر که تا پایان سال ۱۴۰۰ سومین فرزند آنها متولد شده است، مشمول قانون واگذاری زمین هستند.
به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، بنا بر دادههای رسمی از مجموع ۱۳ هزار پرونده تشکیلشده برای دریافت زمین تنها ۴۰۹ قطعه زمین تاکنون واگذار شده و هم اکنون نیز ۱۳ هزار و ۳۳۵ زوج جوان در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج هستند که بیانگر کندی محسوس در روند اجرای مصوبه است.
یاسمی، مدیر امور شعب بانک ملی ایران در لرستان هم گفت: امسال در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانکهای عامل حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات پرداخت کردند.