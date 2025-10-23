دادستان تهران از بازگشت بیش از ۳۲ میلیارد تومان ارز حاصل از صادرات به بیت المال، در هفت ماه ابتدای سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، با اعلام اینکه رویکرد قوه قضاییه، حمایت از بازگشت داوطلبانه ارز‌های حاصل از صادرات است، گفت: بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیر‌فولادی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی کلان دارند و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدام های قضایی از جمله بازداشت صورت گرفته است.

علی صالحی دادستان تهران هم در این نشست، از بازگشت معادل بیش از ۳۲ میلیارد تومان ارز حاصل از صادرات به بیت المال، در هفت ماه ابتدای سال خبر داد.

دادستان تهران گفت: در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان نیز از ارز‌های حاصل از صادرات به کشور با پیگیری‌های دادستانی در سال گذشته بازگردانده شد.