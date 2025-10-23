به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۸۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال جهان ابوالفضل مهمدی در مبارزه نخست مقابل روسلان عبدی یف از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه در دیدار اول با نتیجه ۹ بر ۱ مایمایتی ابودوشالامو از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۳ بر ۴ بکا ملیلاشویلی از آمریکا را شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۳ داتا چخایدزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و به نشان برنز رسید.