حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد، رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان در پی انتشار کلیپ رفتار نامناسب یک سرباز در مرز میلک اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، متن اطلاعیه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان به شرح ذیل است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی از یکی از گذرگاه‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان (مرز میلک) که حاوی رفتار نامناسب و مجرمانه از سوی یکی از سربازان وظیفه با یک بانوی سالمند که موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شریف و نجیب استان و کشور گردید، سازمان قضایی با دستور فوری و ویژه رئیس‌کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان، تعقیب متهم را در دستور کار قرار داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی موحدی‌راد، رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر اینکه رفتار‌های خارج از قانون و اخلاق انسانی در هیچ شرایطی قابل‌پذیرش نیست اظهار داشت: در پی هماهنگی با فرماندهی مرزبانی استان و بررسی‌های صورت‌گرفته، سرباز خاطی شناسایی و دستگیر شده و پرونده‌ای در دادسرای نظامی برای وی تشکیل گردیده است. نامبرده با دستور مقام قضایی بازداشت شده است.

وی ضمن قدردانی از نیرو‌های متعهد و قانون‌مدار مرزبانی استان افزود: این اقدام فردی به هیچ‌وجه نافی خدمات ارزنده نیرو‌های خدوم مرزبانی نیست، اما دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه رفتار خارج از ضوابط قانونی و کرامت انسانی برخورد خواهد کرد.

رییس شورای قضایی استان تصریح کرد: این پرونده بصورت ویژه رسیدگی و نتیجه به‌صورت شفاف و رسمی به اطلاع عموم مردم شریف خواهد رسید.