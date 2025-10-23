پخش زنده
معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: اختصاص اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی به حوزه فرهنگ و هنر افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدی در سفر به چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه افزایش اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی در حوزه فرهنگی لازم است، گفت: این مورد با نگاه مثبت مسئولان ارشد استانی به مقوله فرهنگ و هنر تسهیل خواهد شد.
وی درباره مشکل کمبود نیروی انسانی در ساختار ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با توجه به تدوین هشت نظام مسئله در وزارت فرهنگ و دیده شدن این موضوع در این نظام مسائل، پیگیریهایی برای جذب نیرو در حال انجام است که امید میرود به زودی نتایج مثبتی را در پی داشته باشد. فضاهای فرهنگی موجود در چهارمحال و بختیاری به نوسازی و تجهیز نیاز دارد.
مهدی محمدی افزود: همراهی خیرین فرهنگی در استانها برای ساخت، تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی میتواند در رفع مشکل کمبود زیرساختهای فرهنگی اثرگذار باشد..