پخش زنده
امروز: -
سرمربی چادرملو اردکان: بازیکنان چادرملو محکوم به پیروزی هستند و امیدوارم با حضور پرشور هواداران، روزی استثنایی در تاریخ فوتبال یزد رقم بخورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سعید اخباری در نشست خبری پیش از دیدار با خیبر خرم آباد گفت: برای بازگشت به این استان و حضور در کنار مردم خونگرم یزد بسیار دلتنگ بودم. همیشه با افتخار از مردم عزیز این استان صحبت کردهام و خوشحالم که دوباره در جمعشان هستم.
وی افزود: هواداران ما فرهیخته، نجیب و حرفهای هستند. از ثانیه اول تا پایان بازی، با شور و شوق همیشگیشان پشت تیم باشند تا انشاءالله با کمک آنها سه امتیاز شیرین این مسابقه را به مردم استان تقدیم کنیم.
سرمربی چادرملو درباره شرایط تیم خود اظهار داشت: اگر زمین تمرین ما آماده بود، با حمایت مردم میتوانستیم تاریخسازی کنیم. در این سه سال با وجود همه سختیها، کنار مردم ماندیم و برای افتخار یزد تلاش کردیم. حالا وقت آن است که نتیجه این تلاشها را در لیگ ببینیم.
اخباری به وضعیت مصدومان تیمش نیز اشاره کرد و گفت: چند بازیکن از جمله علی آرتا و اسلام طلب هنوز به آمادگی کامل نرسیدهاند، اما تلاش میکنیم با ترکیب جایگزین، بهترین عملکرد را داشته باشیم.
وی درباره وضعیت تیم خیبر خرم آباد تصریح کرد: تیم خیبر با هدایت رحمتی از تیمهای قدرتمند لیگ است و بازیکنان باکیفیتی دارد. با این حال، ما محکوم به پیروزی هستیم و باید برای کسب سه امتیاز تمام توانمان را بگذاریم. بازی فردا سنگین، پرتحرک و تاکتیکی خواهد بود.