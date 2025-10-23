مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
هنر و تئاتر تقویتکننده تابآوری ملی است
مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنر و تئاتر تقویتکننده تابآوری ملی است زیرا نمایش یکی از نخستین و موثرترین هنرها در انتقال پیامهای انسانی و تاریخی است.
،محمد مهدی احمدی در آیین افتتاح متمرکز سی و هفتمین جشنوارههای تئاتر استانهای کشور در مقبرهالشعرای تبریز تصریح کرد: یکی از مقولاتی که به استحکام و مقاومت جامعه کمک میکند آگاهی مردم از پیشینه تاریخی و فرهنگی خویش است. جامعهای که به ریشههای فرهنگی، هنری و تاریخی خود آگاه باشد از بحرانها و چالشها بهراحتی عبور میکند.
وی افزود: وقتی ایرانی شاهنامه را بشناسد، تاریخ و قهرمانان خود را از دل آن بازخوانی کند میفهمد که از نسلی مقاوم و مبارز برخاسته و میتواند در برابر مشکلات ایستادگی کند. این آگاهی از گذشته، امید را زنده نگه میدارد و تابآوری فردی و جمعی را افزایش میدهد.
وی اظهار کرد: در تئاتر تاریخ را بازنمایی میکنیم؛ چه در دوران باستان و چه در روزگار معاصر مخاطب در مواجهه با قهرمانان، مقاومتها و مبارزات تاریخی با گذشتهاش پیوند میخورد و روحیه امید در او زنده میشود. تئاتری که نتواند با مردم ارتباط برقرار کند، به هدف خود نمیرسد، اما اگر پیام خود را از دل تاریخ و هویت ایرانی بیرون بکشد، میتواند به تقویت روحیه مقاومت در نسل امروز بینجامد.
وی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی هنرمندان ادامه داد: هنرمند هرچه دارد از مردم است و در برابر مردم مسئول است. زبان هنر از هر زبان دیگری اثرگذارتر است. تئاتر و سینما پلی میان نسل امروز و پیشکسوتان قهرمانی تاریخاند و باید در سبد خانوار ایرانی جایگاهی ثابت داشته باشند. جامعهای که به فرهنگ و هنر اهمیت میدهد آگاهتر است و در برابر بحرانها تسلیم نمیشود.
نعمتالله پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز گفت: امروز در جوار مزار شهریار گرد هم آمدهایم تا تماشای ایران را از تماشای انسان، ایمان، فرهنگ و خلاقیت آغاز کنیم. تبریز، این شهر دیرپای فرهنگ و هنر، بار دیگر صحنه پیوند تئاتر و اندیشه شده است. این جشنواره صرفاً یک رویداد هنری نیست، بلکه از سراسر ایران برای بازخوانی صدای مشارکت ملی شکل گرفته است. تئاتر زبان زنده انسان است؛ در هیاهوی این جهان فرصتی برای مواجهه با حقیقت و انسانیت.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی این هنر افزود: از تعزیه و نقالی تا تئاتر امروزی این هنر همواره صدای مردم بوده و از دل آنان سخن گفته است. تئاتر، فرهنگی بنیادین برای زیست اجتماعی ماست و شعاری که امروز در قالب تماشای ایران مطرح میشود، تجلی نگاه هنری به عنوان ثروت مشترک ایرانیان است. آذربایجان با پیشینه درخشان خود در نقد فرهنگی بار دیگر میزبانی این رویداد را بر عهده گرفته و نقش خود را به عنوان قلب تپنده تئاتر ایرانی ثابت کرده است.
پایان خطاب به هنرمندان گفت: شما سازندگان هویت ایرانی هستید. تئاتر بیش از هر زمان به صداقت و امید نیاز دارد. بیایید با تلاش و کوشش کاری کنیم تا از تبریز، نغمهای برخیزد که بگوید تماشای ایران همان تماشای انسان است.
سعید اسدی مشاور عالی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی با اشاره به آسیبهای تمرکزگرایی در حوزه فرهنگ و هنر اظهار کرد: در دهههای گذشته تمرکزگرایی یکی از چالشهای بزرگ در عرصههای سیاسی، اجتماعی و هنری بوده است.انباشت امکانات، نیروهای انسانی و ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی در مرکز، باعث تضعیف استعدادها و ظرفیتهای فرهنگی در سایر استانها شد. در حالی که اصالت هنر ایرانی در همه شهرها و نواحی کشور ریشه داشته است.
وی ادامه داد: امروز توان اجرایی، هنری و سازماندهی رویدادهای نمایشی در استانها نه تنها کمتر از تهران نیست، بلکه در بسیاری موارد، پیشرفتهتر و حرفهایتر است. در آذربایجان شرقی و تبریز شاهد رشد قابل توجه هنرمندان تحصیلکرده و جریانهای خلاق هستیم که گواه بلوغ کنشگران تئاتر در سراسر ایران است.
وی با اشاره به روند تحولات دهه اخیر افزود: در چند سال اخیر ارزشهای هنری و اجتماعی در استانها بسیار چشمگیر بوده است. اگر در گذشته پراکنده بود امروز این حضور به جریانی تاثیرگذار تبدیل شده که حتی بر پایتخت نیز اثر گذاشته است. هرچند تهران هنوز استعدادها را به سمت خود جذب میکند و فرصت درخشش را از هنرمندان در شهرهای خودشان میگیرد، اما بازگشت فارغالتحصیلان تئاتر به استانهای خود میتواند موتور محرک تازهای برای تئاتر ایران باشد؛ همانطور که امروز در جشنواره تبریز، شاهد جلوهای از این بازگشت هستیم.
اسدی همچنین با اشاره به اهمیت پیوند میان نسلها در تئاتر گفت: متاسفانه در سالهای اخیر، تعامل میان نسلهای مختلف تئاتر کاهش یافته است. در گذشته پیشکسوتان در کنار جوانان فعالیت داشتند، اما اکنون این ارتباط کمرنگ شده و باید تقویت شود. هر جشنواره نباید تنها کارکرد رقابتی داشته باشد؛ بلکه تئاتر استانی باید به رویدادی مبتنی بر ارتباط مردم با صحنه تبدیل شود تا چند کارکرد فرهنگی، اجتماعی و آموزشی را همزمان ایفا کند.
وی افزود: این جشنواره میتواند آغاز فصلی تازه برای تئاتر ایران باشد. باید پیوندی وسیع و عمیق میان تئاتر استانها برقرار شود. در گذشته، تئاتر در همه استانها جریان داشت و ارتباط مستمر میان آنها وجود داشت، اما امروز این ارتباط ضعیف شده است. تقویت تبادل هنری میان استانها میتواند زمینهساز توسعه تئاتر در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و ذائقهای شود.
مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به سابقه فرهنگی تبریز گفت: تبریز، شهر اولینها از دیرباز با انجمنها و محافلی که برای حفظ کرامت انسانی فعالیت میکردند، شناخته میشد و امروز شهری سربلند است.
وی ادامه داد: پیشرفتهایی که در حوزه فیلم و تئاتر در سالهای اخیر حاصل شده، ما را از نگرانی انزوا و فراموشی این هنر نجات داده است. خوشبختانه در ماههای اخیر، نمایشهایی در تبریز روی صحنه رفته که امید را به فضای هنری شهر بازگردانده است. اگر تئاتر فاخر و هنرمندانه باشد، همواره در دل مردم جای خواهد داشت.
وی گفت: در دورانی که با شکافهای نسلی مواجه هستیم بیش از هر زمان به زبان گویای هنر نیاز داریم. تئاتر میتواند ابزار موثر و بیانی گویا برای درک متقابل، همدلی و بازسازی ارتباطهای انسانی در جامعه باشد. امیدواریم شاهد پررنگتر شدن حضور این هنر فاخر در صحنههای زندگی مردم باشیم.
رضا بابک هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر نیز در سخنانی تئاتر را هنر انسانساز خواند و گفت: تمام هنرها در خدمت روشنایی و انسانیتاند، اما تئاتر بهواسطه ارتباط زنده با تماشاگر، بیش از هر هنری مفاهیم صلح، خرد و امید را منتقل میکند. اگر میخواهیم جامعهای سالم و پویا داشته باشیم، باید هنر تئاتر را گسترش دهیم، بهویژه در خطه آذربایجان که همواره در هنر، از موسیقی تا نمایش، پیشرو بوده است.
پرویز کلینی هنرمند پیشکسوت آذربایجان شرقی نیز با اشاره به افتتاح باغشهر تئاتر تبریز گفت: این مکان تازه میتواند محلی برای اعتلای هنر نمایش در تبریز باشد و از آنجا که به همت بخش خصوصی و در قالب کار خیر راهاندازی شده الگویی فرهنگی برای دیگر شهرهاست.
گفتنی است در پایان مراسم از یعقوب هشیار شهردار تبریز، پرویز کلینی هنرمند پیشکسوت تبریزی، سعید سلطانپور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند و فرزان دلفانی سرپرست هماهنگی تئاتر استانهای ادارهکل هنرهای نمایشی به پاس خدمات به جامعه هنری، تجلیل و چراغ جشنواره به صورت نمادین به دست هنرمندان ایران زمین روشن شد.