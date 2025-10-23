پخش زنده
مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج حسین همدانی امروز در مجتمع قرآنی شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج حسین همدانی امروز (پنجشنبه، ۱ آبان ماه) در مجتمع قرآنی شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی گواهی رئیس عقیدتی سیاسی ستادکل نیروهای مسلح، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ و جمعی از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری و همرزمان این شهید والامقام حضور داشتند.
این مراسم با قرائت قرآن، سخنرانی و ذکر مصیبت اهل بیت (ع) همراه بود و یاد و خاطره این شهید والامقام و دیگر شهدای انقلاب اسلامی گرامی داشته شد.
گفتنی است، شهید حاج حسین همدانی از فرماندهان ارشد محور مقاومت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۶ مهرماه سال ۱۳۹۴ در جریان مقابله با گروههای تکفیری در منطقه حلب سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.