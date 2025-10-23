امروز: -
پیگیری مشکلات مردم در سفر استانی رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱- ۲۱:۳۶
برچسب ها: رئیس جمهور ، سفر استانی ، آذربایجان غربی
