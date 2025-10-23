پخش زنده
حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، پس از چهارمین قهرمانی با تیم کشتی فرنگی که ۳ قهرمانی آن با تیم زیر ۲۳ سال و یک قهرمانی آن با تیم بزرگسالان بود، گفت: این قهرمانیها متعلق به مردم است و آن را به مردم عزیز ایران تقدیم میکنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما، حسن رنگرز با بیان این مطلب افزود: موفقیتهای به دست آمده ماحصل حمایت فدراسیون و تلاش مربیان سازنده در سراسر کشور است. امیدوارم که مردم نازنین ما این تلاش کشتی گیران را بپذیرند و این ۴ قهرمانی برگه سبزی است تحفه درویش به پیشگاه مردم نازنین ایران.
رنگرز در مورد موفقیتهای بی نظیر کشتی فرنگی در چند سال گذشته گفت: از روزی که کار را با فدراسیون کشتی شروع کردیم هدف بومی سازی این رشته در ایران بود. شکر خدا با مجموعه تلاشهایی که در حوزه زیرساخت ها، برگزاری اردوها و اعزامهای متعدد به انجام رسید، امروز کشتی فرنگی در آستانه بومی سازی در کشتی کشور است. اینکه ما در مسابقات امیدهای جهان با تیم دوم میآئیم و یک روز در پایان مسابقات قهرمان جهان میشویم. به جهت حمایتهای فدراسیون و تلاش مربیان سازنده در کشور این اتفاق افتاد.
وی با تأکید بر اینکه این بومی سازی کشتی فرنگی را به فال نیک میگیریم، اظهار داشت: در چند سال اخیر تیمهای ما در ردههای نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان قهرمان جهان شدهاند. شکر خدا به سبب برگزاری تعدد رقابت ها، برگزاری رقابتهای انتخابی و شرایطی که به لحاظ نزدیکی پشتوانهها با هم داشتهایم امروز به یک نقطه رسیدهایم که چند تیم نزدیک به همدیگر و در کنار همدیگر داریم این یک اتفاق فوق العاده و ویژه است و حتما باید به فال نیک بگیریم.
رنگرز تصریح کرد: هدف از این بومی سازی این بود که به طور مثال اگر یک ستارهای مانند حمید سوریان را در تیم نداشتیم، سایر کشتی گیران بتوانند جای خالی او را پر کنند و تیم ایران همیشه بر روی سکوی قهرمانی باشد و دیگر شاهد این نباشیم که تیم ما با یک مدال برنز، در رده یازدهم جهان قرار بگیرد.
رنگرز با اشاره به جایگاه بالای کشتی فرنگی ایران در جهان اظهار داشت: با قهرمانیهای بدست آمده در حال حاضر همه دنیا به دنبال برگزاری اردوی مشترک با ملی پوشان ایران هستند. تیم آمریکا پیشنهاد داده ۲۰ روز قبل از رقابتهای سال آینده امیدهای جهان با ما اردوی مشترک داشته باشد. ما از بسیاری از کشورها از جمله قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، گرجستان، ترکیه، آذربایجان، صربستان، مجارستان و ... پیشنهاد داشتیم که گفتهاند که یا ما به ایران بیائیم یا تمامی هزینههای شما را میدهیم که با حضوردر کشور ما اردوی مشترک با هم داشته باشیم.
رنگرز با اشاره به اینکه عملا هیچ استراحت و توقفی در کار نیست، گفت: اردوی تیم ملی اعزامی به کشورهای اسلامی بلافاصله پس از بازگشت از جهانی زیر ۲۳ سال، روزهای ۴ لغایت ۱۲ آبان ماه در شهرستان رویان استان مازندران برگزار میشود. تلاش این است که از این فرصت که بسیار مغتنم است استفاده کنیم و از آن برای خدمت به کشور و خدمت به جوانها نهایت بهره را ببریم.
رنگرز در ادامه در مورد نتایج ملی پوشان در رقابتهای امیدهای جهان گفت: در ۵۵ کیلوگرم آرمین شمسی پور هنوز ۱۸ سالش نشده، حضورش در امیدهای جهان و ۲ رده سنی بالاتر بسیار تجربه خوبی برای او بود.
در ۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور بعد از چند سال دوری مجددا احیا شد، و کشتیهای خوبی را گرفت.
در ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی ۱۹ سال دارد و راه و آینده بسیار درخشانی پیش روی او است و تجربه خوبی کسب کرد. کما اینکه سال آینده نیز میتواند در خدمت تیم جوانان باشد.
در ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد شایستگی کسب مدال طلا را داشت. اما کمی داوری و کمی هم اشتباهات فردی باعث شد که رنگ مدالش برنز شود.
در ۷۲ کیلوگرم ایمان محمدی بعد از کسب طلای امیدهای جهان در وزن ۶۳ کیلوگرم، به ۲ وزن بالاتر آمد. او کار بسیار بزرگ و ارزشمندی کرد و در مبارزه فینال هم کشتی گیر را شکست داد و هم داوران را.
در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری کشتی گیر شایستهای است، اما در یک غفلت کشتی را واگذار کرد. بعنوان کشتی گیری که پس از رقابتهای جوانان جهان در فاصله کم در رقابتهای امیدها حضور یافت عملکردش قابل قبول بود و تجربهای که بدست آورد را به فال نیک میگیریم.
در وزن ۸۲ کیلوگرم ابوالفضل مهمدی در اثر یک اتفاق افتاد کشتی را واگذار کرد، اما در ادامه و در گروه بازندهها کار را جبران کرد.
در ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی با یک بدن خسته و با یک فاصله کوتاه از رقابتهای جهانی در این مسابقات حضور یافت. او نشان داد که به عنوان یک استعدادد برتر مسیر بسیار خوبی را طی میکند و به نوعی نشان داد که طلای ۸۲ کیلوگرم جهانی اش از چه عیاری برخوردار است.
در ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی کشتی گیر شایستهای است، اما در گروه سختی بود او در کشتی با ابوبکر خاسلاخانوف مطرح بلاروسی کار سختی داشت و به در بسته خورد و این حریف بلاروسی هم به حریف بسیار قدرتمند اوکراینی باخت و نماینده کشورمان حذف شد.
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی در اندازهای که از او انتظار میرفت رقابت کرد و خوشحال هستیم.
رنگرز تصریح کرد: تمام تلاشها و فرآیند انتخابی و اعزامهای متعدد و برگزاری اردوهای با تعداد زیاد، همه به پشتوانه سازی کمک کند. به دنبال آن هستیم که ۲ تا ۳ تیم خوب داشته باشیم و الان در مسیر رسیدن به این هدف هستیم. نتیجه ایده آلی در مسابقات امیدها با تیم دوم داشتیم. ما میتوانستیم از ۵ کشتی گیری که در جهانی زاگرب شرکت کردند در اینجا استفاده کنیم که نکردیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت از تمامی این موفقیتها خوشحالم. وخدا را شاکر هستم. به همه تبریک میگویم. از برادرم آقای دبیر به سبب حمایتهای ویژه که داشته ممنونیم. وی هر آنچه که نیاز ما به جهت عزت و بزرگی ایران و ایرانی است، برای ما فراهم کرد. وظیفه دارم که از آقای دبیر تشکر کنم. ضمن اینکه این افتخار را به مربیان و معلمان کشتی فرنگی در جای جای کشور عزیزمان ایران تقدیم میکنم.