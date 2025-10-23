به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی آبفای استان اصفهان گفت: از زمان آغاز فراخوان فرآیند جذب نخبگان آبفای استان تا پایان مهر ۳۳ پرونده جذب شده است.

پوپک جعفری با بیان اینکه ثبت‌نام این فراخوان تا ۱۵ آبان‌ماه با مراجعه حضوری به شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ادامه دارد، افزود: این استخدام با استناد به مجوز صادر شده از سوی مرکز توسعه منابع انسانی و تحول اداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود فرآیند‌های شرکت آب و فاضلاب استان، از طریق مصاحبه تخصصی، ارزیابی شایستگی صلاحیت حرفه‌ای و دارا بودن شرایط عمومی استخدام و گزینش با اخذ تعهد ۵ سال خدمت اجرا می‌شود.

وی افزود: در این استخدام، دانش آموختگان رتبه‌های اول تا پنجم در مقطع کارشناسی و رتبه‌های اول و دوم در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سطح اول کشور شامل دانشگاه‌های صنعتی شریف، اصفهان و صنعتی اصفهان، تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی امیرکبیر، تبریز، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علامه طباطبایی و دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی برق (قدرت/ الکترونیک/ کنترل)، مکانیک (حرارت و سیالات)، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، شیمی، مهندسی محیط زیست، مهندسی کامپیوتر، حقوق، حسابداری، میکروبیولوژی و مهندسی بهداشت محیط، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مهندسی نقشه‌برداری (سنجش از دور، سیستم اطلاعات مکانی) جذب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان می‌شوند.

مدیر دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی آبفای استان اصفهان به شرایط جذب نخبگان ورزشی نیز اشاره کرد و گفت: علاقه‌مندان در این بخش نیز باید اعضای تیم‌های ملی و استانی (استان اصفهان) در رشته‌های والیبال و فوتسال باشند.

وی افزود: متقاضیان برای ثبت‌نام از اول مهر تا ۱۵ آبان به شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان (خیابان شیخ کلینی، خیابان جابربن‌حیان)، ساختمان منابع انسانی، دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی به اتاق ۲۵۳۶ مراجعه کنند.