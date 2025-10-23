به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال سه به سه دختران ایران در سومین دیدار خود از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با تیم چین به رقابت پرداخت و ۲۰ به ۱۳ نتیجه این دیدار را واگذار کرد.

الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریهی چهار بازیکن تیم کشورمان هستند که زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها حضور دارند.

در بخش دختران، تیم‌های ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A و تیم‌های مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند.

برنامه بازی‌های دختران ایران در رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به شرح زیر است:

شنبه ۳ آبان:

ایران - امارات ساعت ۱۱:۳۵

ایران - قزاقستان ساعت ۱۲:۵۰

ایران - چین تایپه ساعت ۱۵:۱۰