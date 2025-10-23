پخش زنده
تیم بسکتبال سه به سه دختران ایران در سومین دیدار خود از بازیهای آسیایی جوانان بحرین نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال سه به سه دختران ایران در سومین دیدار خود از بازیهای آسیایی جوانان بحرین با تیم چین به رقابت پرداخت و ۲۰ به ۱۳ نتیجه این دیدار را واگذار کرد.
الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریهی چهار بازیکن تیم کشورمان هستند که زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حضور دارند.
در بخش دختران، تیمهای ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A و تیمهای مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند.
برنامه بازیهای دختران ایران در رقابتهای بسکتبال ۳ به ۳ بازیهای آسیایی جوانان بحرین به شرح زیر است:
شنبه ۳ آبان:
ایران - امارات ساعت ۱۱:۳۵
ایران - قزاقستان ساعت ۱۲:۵۰
ایران - چین تایپه ساعت ۱۵:۱۰