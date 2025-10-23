راه اندازی مراکز ژن درمانی در کشور
۱۴ مرکز ژن درمانی و دو پالایشگاه پلاسما در برنامه هفتم توسعه راهاندازی میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
دبیر ستاد زیست فناوری، سلامت و فناوریهای پزشکی در دومین روز کنگره ملی دانشجویان علوم پزشکی در ساری از راه اندازی ۱۴ مرکز ژن درمانی و دو پالایشگاه پلاسما در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد چهار مرکز راهاندازی شده است و هر کدام از این مراکز تا پایان برنامه هفتم توسعه سه محصول را باید به مرحله صنعتی یا درمانی برسانند.
دکتر مصطفی قانعی این اقدام را گامی مهم برای تحقق مرجعیت علمی کشور در حوزه ژن درمانی و سلولهای بنیادی اعلام کرد و افزود: ایران از نظر تعداد محصولات زیستفناورانه اکنون در بین پنج کشور نخست آسیا قرار دارد در برنامه هفتم توسعه قرار است جزو پنج کشور رتبه اول جهان باشد.
او ادامه داد: برای دسترسی به این هدف برنامههایی در زمینه ژن درمانی، سلولهای بنیادی و طب بازساختی تدوین شدهاست.
دبیر ستاد زیست فناوری، سلامت و فناوریهای پزشکی با بیان اینکه پزشکی آینده بر پیشبینی، پیشگیری، شخصیسازی و مشارکت فعال بیمار استوار است، گفت: در آینده، پزشک بهجای انتظار برای مراجعه بیمار، بیماریهای احتمالی را پیش از بروز شناسایی میکند و با پیشگیری هوشمندانه خطر بیماری را کاهش میدهد.
دکتر قانعی افزود: شرکتهای دانشبنیان در آیندهای نزدیک با هدف کاهش هزینههای سلامت و رضایت بیشتر جامعه و دولت محور اصلی پزشکی نوین خواهند بود.
رئیس انجمن متخصصین ریه ایران از اجرای طرح تقسیم کار ملی زیستفناوری میان دانشگاهها خبر داد و گفت: این طرح بهمنظور دستیابی ایران به مرجعیت علمی جهانی با بهرهگیری از ۴۰ هزار مقاله ایرانی و دادههای هوش مصنوعی طراحی شده است.
او نقش دانشجویان در طرحهای ملی، از مسیر پایاننامهها، رسالههای مرتبط، مگاپروژههای دانشگاهی و انجمنهای علمی مؤثر دانست و افزود: مدلسازی علمی و توجه به عمق علم، مبنای توسعه آینده کشور است.