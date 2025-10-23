پخش زنده
امروز: -
تیم ملی پدل بانوان ایران با شکست اندونزی جواز حضور در فینال پدل قهرمانی آسیا را به دست آورد؛ پسران کشورمان راهی رده بندی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای پدل قهرمانی آسیا در شرایطی به میزبانی دوحه قطر در دو بخش آقایان و بانوان و با حضور مدعیان این قاره در حال برگزاری است که تیم پدل بانوان کشورمان امشب پنج شنبه با برتری مقابل اندونزی، یکی از تیمهای فینالیست این مسابقات لقب گرفت.
در اولین بازی صبا نجفی و حنانه یعقوبزاده برای ایران به میدان رفتند که این بازی با نتایج مشابه ۶ بر ۲ به سود ایران خاتمه یافت، در بازی دوم زهرا کهریزی و صحابه فرد برابر تیم اندونزی قرار گرفتند که این بازی نیز با برتری ۷ بر ۶ و ۶ بر ۴ به سود بانوان ایران به پایان رسید تا ایران به عنوان یکی از فینالیستهای این مسابقات معرفی شود.
در بخش پسران نیز تیم ایران با قبول شکست ۲ بر صفر مقابل قطر به دیدار ردهبندی رفت و برای کسب مقام سوم باید در انتظار نتیجه بازی استرالیا و امارات بماند.