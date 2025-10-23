آیت الله سعیدی خطیب نمازجمعه فردا دوم آبان در قم
نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم فردا جمعه دوم آبان به امامت آیت الله سعیدی در مصلای قدس اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛
ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا دوم آبان در قم به امامت آیت الله سید محمد سعیدی اقامه خواهد شد.
سخنران پیش از خطبهها سلطانی، مدیر کل ورزش و جوانان استان و فتحی،مدیر کل بیمه سلامت استان خواهند بود.
اداره کل بیمه سلامت،منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان،اداره کل گمرکات ،اداره کل ورزش و جوانان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قم درمیزهای خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.
مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.