به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا دوم آبان در قم به امامت آیت الله سید محمد سعیدی اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه‌ها سلطانی، مدیر کل ورزش و جوانان استان و فتحی،مدیر کل بیمه سلامت استان خواهند بود.

اداره کل بیمه سلامت،منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان،اداره کل گمرکات ،اداره کل ورزش و جوانان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قم درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.