به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازی های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین، صبا عزت آبادی از ایران عصر روز پنج شنبه به مصاف حریفانی از چین، کره جنوبی، هند، ازبکستان، مالزی و مغولستان رفت. او در پرتاب اول، پنجم و ششم حدنصاب‌های ۱۴.۱۶، ۱۳.۲۷ و ۱۴.۵۵ متر را ثبت کرد، اما پرتاب‌های دوم تا چهارم او خطا شد.

بهترین حدنصاب شخصی عزت آبادی پیش از این مسابقات ۱۳.۸۳ متر بود و وی با پرتاب ۱۴.۵۵ متری رکورد شخصی خود را ارتقا داد.