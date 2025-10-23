به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، آرش صادقیانی، مدرس فدراسیون والیبال کشور در سمینار دو روزه مدیریت و رهبری تیم‌های پایه والیبال در خرم آباد گفت: برگزاری این دوره‌ها نقش مهمی در شناسایی استعداد‌ها و رشد علمی مربیان والیبال دارد.

وی افزود: این سمینار با حضور ۱۳۰ مربی والیبال از سراسر کشور بر‌گزار شده است.

رمضان کولیوند، مسئول آموزش هیأت والیبال استان هم گفت: در این سمینار مباحث تئوری و عملی با هدف ارتقای سطح دانش فنی و مدیریتی مربیان تیم‌های پایه ارائه شد.