سمینار دو روزه مدیریت و رهبری در تیمهای پایه والیبال با حضور ۱۳۰ مربی از سراسر کشور در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، آرش صادقیانی، مدرس فدراسیون والیبال کشور در سمینار دو روزه مدیریت و رهبری تیمهای پایه والیبال در خرم آباد گفت: برگزاری این دورهها نقش مهمی در شناسایی استعدادها و رشد علمی مربیان والیبال دارد.
وی افزود: این سمینار با حضور ۱۳۰ مربی والیبال از سراسر کشور برگزار شده است.
رمضان کولیوند، مسئول آموزش هیأت والیبال استان هم گفت: در این سمینار مباحث تئوری و عملی با هدف ارتقای سطح دانش فنی و مدیریتی مربیان تیمهای پایه ارائه شد.