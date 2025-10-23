پخش زنده
از هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور تیم ملوان بندرانزلی و استقلال خوزستان از ساعت ۱۷:۰۰ فردا در بندرانزلی به مصاف هم میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس تیم ملوان بندرانزلی و استقلال خوزستان از ساعت ۱۷:۰۰ فردا در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم میروند.
ملوان با ۶ بازی و ۹ امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار دارد و استقلال خوزستان نیز با ۷ بازی و ۸ امتیاز در رتبه نهم ایستاده است.
احسان اکبری با کمکهای دانیال باشنده، احد سلطانی و ناصر جنگی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
این رقابت تنها دیدار بدون VAR هفته هشتم خواهد بود.