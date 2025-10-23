سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: هر تیمی که از موقعیت‌ها خوب استفاده کند و تلاش بیشتری کند، موفق خواهد شد و تیم ما هم در شرایط خوبی برای بازی با آلومینیوم قرار دارد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان یکم آبان در نشست خبری پیش از دیدار با آلومینیوم اراک افزود: سخت است که از بازی رودرو با آلومینیوم صحبت کنم، چندین سال خاطرات خوب با مردم اراک و باشگاه آلومینیوم داشتم مردم اراک از بدو ورودم به این شهر من را شرمنده کردند. خیلی خوشحالم که آلومینیوم شرایط خوبی دارد. سرمربی کاربلدی مثل مجتبی حسینی که از بهترین مربیان ایران است، در این تیم حضور دارد و در بالای جدول قرار گرفته است و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

خطیبی گفت: مقابل تیمی جوان و خوب بازی داریم و قطعا بازی خوبی خواهد شد، دو هفته‌ای است که شرایط ما خوب شده با اینکه نتایج خوب نبوده، اما جزو ۵ تیم کیفی لیگ بودیم و امیدوارم بازی فردا، بازی خوب و تماشاگرپسندی باشد.

خطیبی در خصوص کیفیت لیگ امسال گفت: غیر از تراکتور که سرمربی و بازیکنان را حفظ کرده و در کنار گل گهر و آلومینیوم، بقیه تیم‌ها تغییرات کادر فنی داشتند. تیم ما بازیکنان زیادی را از دست داده بود و تیم را تحویل گرفتیم، فوتبال ما در حال ضعیف شدن است و بازیکنان نسل ۶۰ تا ۸۰ از نظر کیفیت بازیکنان، بالاتر بودند.

وی اظهار کرد: بازی‌های محلات و آموزشگاهی خیلی نقش مهمی در بازیکن‌سازی داشتند، باید مسابقات آموزشگاهی را تقویت کنیم و در رده‌های پایه بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم. الان مدیران دنبال نتیجه هستند در صورتی که ساختن تیم، زمان‌بر است و متاسفانه همه دنبال نتیجه هستند. اگر این روند ادامه داشته باشد، فوتبال ما سال‌های بعد ضعیف‌تر خواهد شد.

وی تصریح کرد: پیش بینی لیگ امسال و سهمیه‌های آسیایی در لیگ امسال سخت است و امیدوارم شاهد بازی‌های با کیفیت‌تر و جذاب‌تری در لیگ باشیم.

خطیبی در پایان با تمجید از وحید هاشمیان گفت:‌ای کاش در فوتبال ایران، ۱۰ وحید هاشمیان داشتیم، وحید هاشمیان در تیم‌های مختلف از پاس تا هامبورگ هم بازی من بود و کاش راحت این سرمایه‌ها را نسوزانیم.

- مجید محافظت‌کار مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک نیز در نشست پیش از دیدار با مس اظهار کرد: بازی سختی با تیم خیلی خوب مس رفسنجان در پیش داریم و امیدوارم با نهایت تلاش و سخت کوشی بازی با کیفیت و همراه با نتیجه خوبی داشته باشیم.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم در سه سال اخیر که مجتبی حسینی در اراک بوده است، تیم همدل و خوبی داشتیم. در سه هفته اول هم بازی‌های خوبی انجام دادیم و از همان روز‌ها با نهایت اعتقاد و ایمان می‌دانستیم تیم خوبی خواهیم شد.

وی در خصوص شرایط لیگ امسال گفت: کیفیت لیگ ما قابل قبول است، در ترکیب تیم ملی ۷ بازیکن فیکس از لیگ برتر هستند و نشان می‌دهد لیگ خوبی داریم، البته به جرات می‌توان گفت امسال سخت‌ترین دوره لیگ برتر را شاهد هستیم.