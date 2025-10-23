به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یعقوب هوشیار اظهار کرد: باغ موزه طبیعت آذربایجان با مساحت ۲۰ هکتار توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی شده که شامل باغ گل‌ها، باغ رستوران، باغ نجوم و مسیر دسترسی عینالی به باغ موزه خواهد بود.

وی با اشاره به اجرای این پروژه در پارک آبشار خاطرنشان کرد: این پارک دارای ظرفیت‌های خوبی همچون مسیر‌های دوچرخه سواری است که مردم نیز استقبال مطلوبی از آن دارند.

شهردار تبریز ادامه داد: بعد از تکمیل باغ موزه در اولین قدم به دنبال احداث شهربازی در پارک ارم هستیم که در نتیجه آن فضای خوبی برای کودکان ، نوجوانان و خانواده‌ها ایجاد می‌شود.

هوشیار گفت: زمانبندی برای اجرای پروژه باغ موزه طبیعت انجام یافته و طبق زمانبندی انجام خواهد یافت. فاز دوم این پروژه نیز پل اصلی ارتباطی با اتوبان پاسداران است.