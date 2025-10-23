کلنگ زنی باغ موزه طبیعت در تبریز
شهردار تبریز از کلنگ زنی باغ موزه طبیعت آذربایجان با هزینه یک هزار میلیارد ریال در ضلع غربی پارک آبشار واقع در حوزه منطقه ۱۰ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،یعقوب هوشیار اظهار کرد: باغ موزه طبیعت آذربایجان با مساحت ۲۰ هکتار توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی شده که شامل باغ گلها، باغ رستوران، باغ نجوم و مسیر دسترسی عینالی به باغ موزه خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای این پروژه در پارک آبشار خاطرنشان کرد: این پارک دارای ظرفیتهای خوبی همچون مسیرهای دوچرخه سواری است که مردم نیز استقبال مطلوبی از آن دارند.
شهردار تبریز ادامه داد: بعد از تکمیل باغ موزه در اولین قدم به دنبال احداث شهربازی در پارک ارم هستیم که در نتیجه آن فضای خوبی برای کودکان ، نوجوانان و خانوادهها ایجاد میشود.
هوشیار گفت: زمانبندی برای اجرای پروژه باغ موزه طبیعت انجام یافته و طبق زمانبندی انجام خواهد یافت. فاز دوم این پروژه نیز پل اصلی ارتباطی با اتوبان پاسداران است.