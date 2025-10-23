ذیل در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۳ از ساعت ۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ قطع خواهد شد:

۱. خیابان آذر، حدفاصل میدان پلیس تا کوچه شماره ۹ (تمامی فرعی‌ها)

۲. خیابان آذر، حدفاصل میدان پلیس تا کوچه شماره ۳۸ (بر خیابان)

۳. خیابان آذر، کوچه‌های ۳۶ و ۳۸ و کلیه فرعی‌های منشعب

۴. بلوار شهید محلاتی، حدفاصل میدان پلیس تا مرکز تعویض پلاک و تمامی فرعی‌های منشعب (شهرک آیت‌الله سیستانی)

۵. بلوار ۱۵ خرداد، حدفاصل میدان شهید محلاتی تا کوچه شماره ۵۴ و کلیه فرعی‌های منشعب