بنا بر اعلام سازمان انرژیهای تجدید پذیر، افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد تولید برق کشور معادل ۲.۵ درصد در یکسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روابط عمومی سازمان انرژیهای تجدید پذیر، در پی انتشار برخی آمار و تحلیلهای نادرست درباره وضعیت تولید برق نیروگاههای تجدیدپذیر، بررسیهای رسمی وزارت نیرو نشان میدهد که روند توسعه انرژیهای پاک در کشور نهتنها متوقف نشده بلکه با شتابی بیسابقه در حال افزایش است.
۱- میزان انرژی تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸.۶ درصد رشد داشته است، و نرخ رشد در بخش انرژی خورشیدی بهواسطه افزایش چشمگیر ظرفیت منصوبه نیروگاهی در انتهای بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۸۰ درصد میباشد.
۲- انرژی تولید شده تجمعی نیروگاههای تجدیدپذیر تا پایان شش ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۲ درصدی داشته و این نرخ رشد تنها در حوزه نیروگاههای خورشیدی ۸۶ درصد رسیده است.
۳- ظرفیت منصوبه نیروگاههای تجدیدپذیر در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۱۶۱۰ مگاوات بوده و این عدد تا پایان مهر ماه، با بهمدار آمدن ۹۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدیدالحداث به ظرفیت ۲۵۵۰ مگاوات رسیده و زمینه افزایش ۵۸ درصدی ظرفیت منصوبه تجدیدپذیرها را محقق نموده است.
۴. ظرفیت منصوبه در پایان دولت سیزدهم ۱۲۳۲ مگاوات بود (کمتر از یکدرصد مجموع ظرفیت تولید برق کشور) ظرفیتی که بالغ بر سپری شدن ۲۰ سال به دست آمده بود هماکنون و تنها پس از گذشت یکسال تلاش بی وقفه، این میزان به ۲۵۵۰ مگاوات افزایش یافته است (افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد تولید برق کشور معادل ۲.۵ درصد در یکسال گردیده است)
۵- در شش ماه ابتدایی سال جاری، به طور میانگین ماهانه ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید وارد مدار شد که در مهرماه این میزان به حدود ۴۵۰ مگاوات افزایش یافت، اما در تلاشیم این میزان به ۸۰۰ مگاوات در ماه افزایش یابد
۶- برنامهریزی صورت گرفته برای رساندن این میزان به ۷ هزار مگاوات تا پایان امسال است که البته در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز محقق میشود و در این صورت سهم تولید برق حاصل از انرژیهای تجدیدپذیر به ۷ درصد در سبد تولید برق کشور خواهد رسید..
نکته پایانی اینکه ساتبا قرار است در هدفی بزرگ، به صورت پایلوت با بکارگیری مجموعهای از فناوریها شامل نیروگاه تجدیدپذیر و ذخیره ساز در یک شهرک صنعتی، دستیابی به هدف تامین ۲۴ ساعته برق مورد نیاز از انرژیهای تجدیدپذیر یک منطقه صنعتی را مورد آزمایش قرار دهد.