به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و ارتقاء امنیت محله محور، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در جاده به یک کامیون ایسوزو مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ نصرالله دهقان افزود: در بازرسی از کامیون مذکور، پنج هزار لیتر گازوییل قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را چهار میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.