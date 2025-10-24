معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ادغام برنامه ملی کنترل پوکی استخوان در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت (PHC) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علیرضا رئیسی گفت: این اقدام با هدف ارتقای مراقبت از سالمندان و کاهش عوارض ناشی از پوکی استخوان در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: با اجرای این طرح ادغام برنامه ملی کنترل پوکی استخوان در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت، خدمات پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان پوکی استخوان در خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت ارائه می‌شود تا دسترسی عادلانه مردم به خدمات مرتبط افزایش یافته و از بروز شکستگی‌های ناشی از استئوپورز پیشگیری شود.