برنامه ملی کنترل پوکی استخوان در نظام سلامت اجرا می شود
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ادغام برنامه ملی کنترل پوکی استخوان در نظام مراقبتهای اولیه سلامت (PHC) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، دکتر علیرضا رئیسی گفت: این اقدام با هدف ارتقای مراقبت از سالمندان و کاهش عوارض ناشی از پوکی استخوان در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: با اجرای این طرح ادغام برنامه ملی کنترل پوکی استخوان در نظام مراقبتهای اولیه سلامت، خدمات پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان پوکی استخوان در خانههای بهداشت و پایگاههای سلامت ارائه میشود تا دسترسی عادلانه مردم به خدمات مرتبط افزایش یافته و از بروز شکستگیهای ناشی از استئوپورز پیشگیری شود.