۷۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در بردسیر کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف و پیشگیری از فعالیت ۷۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در شهرک صنعتی بردسیر خبر داد.
سردار جلیل موقوفهئی فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: مأموران کلانتری بردسیر، در طرح اخیر مقابله با قاچاق کالا، در بازرسی از دو مکان در شهرک صنعتی شهرستان، ۷۳ دستگاه استخراج ارزدیجیتال قاچاق را کشف کردند.
وی ارزش این دستگاهها را ۲۹۰ میلیارد ریال را اعلام کرد و گفت: ۲ فرد متخلف دراینخصوص به مراجع قضایی معرفی کردند.