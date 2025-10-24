معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از فراخوان عمومی برای شرکت در جشنواره ملی صنایع دستی و هنر‌های سنتی فجر خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حسنعلی فولادی گفت: این رویداد بزرگ فرهنگی که هر ساله با هدف معرفی، ترویج و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی اصیل ایرانی برگزار می‌شود، در بهمن ماه امسال میزبان علاقه‌مندان و هنردوستان خواهد بود.

وی از تمامی هنرمندان و صنعتگران خلاق استان در تمامی رشته‌های صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی دعوت کرد با الهام از میراث غنی فرهنگی و بهره گیری از تکنیک‌های نوین، فاخرترین و بدیع‌ترین آثار خود را برای ارائه در این جشنواره آماده سازی کنند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: تمرکز این دوره بر اصالت، کیفیت فنی بالا، نوآوری در طرح و قابلیت تجاری سازی آثار خواهد بود.

فولادی افزود: دبیرخانه جشنواره ضمن تاکید بر اهمیت حضور پررنگ هنرمندان، از هم اکنون خواستار برنامه ریزی دقیق برای ارائه آثار شایسته و معرف هویت و تمدن ایرانی است. زمان دقیق و نحوه ارسال آثار متعاقباً از طریق وب سایت رسمی و اطلاعیه‌های دبیرخانه اعلام خواهد شد.

جشنواره فجر، فرصتی بی نظیر برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان این مرز و بوم در سطح ملی و بین المللی است.