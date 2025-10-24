امضای تفاهمنامه همکاری اداره کل ارشاد خراسان رضوی با سازمان سینمایی کشور
اداره کل ارشاد خراسان رضوی و سازمان سینمایی کشور تفاهمنامه همکاری امضا کرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، تفاهمنامه همکاری بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و سازمان سینمایی کشور در پی مصوبات شورای عالی سینما به منظور اجرای تصمیمات راهبردی این شورا منعقد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: این تفاهمنامه که در حوزههای تولید فیلم، حمایت از پژوهشهای سینمایی و برگزاری رخدادهای فرهنگی و سینمایی تنظیم شده است، برٱیند مصوبات شورای عالی سینما محسوب میشود و به عنوان گامی مهم در مسیر ارتقای فعالیتهای سینمایی و تقویت سینمای جوان شناخته میشود.
حسین مسگرانی افزود: خراسان رضوی نخستین استانی است که این تفاهمنامه را به امضا رسانده و عملیاتی کرده است.
وی افزود: این تفاهمنامه، فرآیند همکاری مستمر میان سازمان سینمایی کشور و استانها را تبیین میکند و نویدبخش افقهای روشن برای سینمای جوان ایران و ترویج هنر متعهد، خلاق و پژوهشمحور است.