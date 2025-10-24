به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت، ادارات و مجموعه‌های دولتی موظف هستند در سامانه احتراقی اداره استاندارد برای استانداردسازی موتورخانه‌های خود اقدام کنند و گاز مجموعه‌هایی که تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند، قطع خواهد شد.

مهندس طهماسب نجفی در نشست کمیته بهینه‌سازی مصرف سوخت استان گفت: دولت برنامه‌های مدون و گسترده‌ای برای کاهش و رفع ناترازی‌های انرژی دارد که در سطح کشور با جدیت در حال اجراست. وی ادامه داد: با توجه به تأکیدات ویژه استاندار محترم، این برنامه در کرمانشاه نیز به عنوان یک اولویت و با همراهی دستگاه‌های مرتبط با سرعت مناسب در حال پیگیری است. معاون عمرانی استاندار افزود: یکی از برنامه‌های دولت برای کاهش ناترازی انرژی، اجرای طرح هوشمندسازی و بهینه‌سازی مصرف در ادارات و مجموعه‌های خدماتی و نیز استانداردسازی موتورخانه‌های این مجموعه‌هاست. وی با اشاره به همکاری شرکت گاز گفت: شرکت گاز کار بازدید، تعمیر و بهینه‌سازی موتورخانه‌های ادارات و دستگاه‌های دولتی را به صورت رایگان با سرعت و کیفیت مطلوب انجام می‌دهد که یک فرصت مناسب برای بهینه‌سازی مصرف انرژی محسوب می‌شود. نجفی افزود: اداره گاز همچنین نصب دستگاه‌های هوشمند برای قطع جریان گاز سیستم‌های گرمایشی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری را در دستور کار دارد و تاکنون در بخشی از موتورخانه‌ها این سیستم‌ها نصب شده است. وی استانداردسازی موتورخانه‌های دستگاه‌ها و مجموعه‌های اداری را یکی دیگر از اولویت‌های این حوزه دانست و گفت: مجموعه‌های دولتی موظف هستند با ثبت‌نام در سامانه احتراقی اداره استاندارد، نسبت به استانداردسازی موتورخانه‌های خود اقدام کنند.

او خاطرنشان کرد: با توجه به تأکید استاندار محترم، گاز اداراتی که تا ساعت ۲۴ امشب در سامانه احتراقی ثبت‌نام نکنند، قطع خواهد شد. در این نشست، گزارشی از اقدامات شرکت گاز استان در حوزه بهینه‌سازی، هوشمندسازی مصرف انرژی و بازدید و تعمیر موتورخانه‌ها ارائه شد.

همچنین گزارش اداره استاندارد از آخرین وضعیت ثبت‌نام ادارات استان در سامانه خوداظهاری تأسیسات احتراقی توسط شرکت‌های ذی‌صلاح مطرح و بررسی شد.