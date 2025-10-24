دستکم بیست مسافر اتوبوس لوکس محور شهر بنگلور به حیدرآباد در هند بر اثر آتش سوزی جان باختند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ اتوبوس حامل ۴۰ مسافر پس از برخورد با یا یک موتور سیکلت در مسیر حیدرآباد به بنگلور در نزدیکی روستای چیناتکور در ناحیه کورنول ایالت آندرا پرادش طعمه حریق شد و آتش گرفت.

این حادثه حدود ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد رخ داد. به گفته پلیس، شعله‌های آتش از بخش جلویی اتوبوس زبانه کشید و در مدت چند ثانیه تمام وسیله نقلیه را در بر گرفت. شدت آتش‌سوزی به حدی بود که مخزن سوخت منفجر شد و بسیاری از مسافران که در خواب بودند فرصت فرار نیافتند.

اتوبوس که از نوع صندلی‌های تخت خوابشو بود حدود ۴۰ مسافر را جابجا می‌کرد. تنها تعداد کمی از مسافران موفق شدند از درب خروج اضطراری فرار کنند، اما بسیاری دیگر در میان دود غلیظ و شعله‌های آتش گرفتار شدند.

در این حادثه چندین نفر نیز مجروح شدند.