استاندار آذربایجان‌غربی گفت: آذربایجان‌غربی که تا مدت‌ها در میان پنج استان انتهایی کشور از نظر شاخص‌های توسعه قرار داشت، براساس آخرین آمار‌ها موفق به ثبت پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشور و کسب رتبه نخست اشتغال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌غربی با حضور رئیس‌جمهور، با اشاره به آغاز تحرک گسترده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی استان، افزود: برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با محوریت بخش خصوصی در دستورکار قرار دارد.

وی همچنین از تشکیل چهار ستاد کلیدی شامل فناوری و نوآوری، توسعه و سرمایه‌گذاری، دریاچه ارومیه و توسعه مرزی در استان خبر داده و خاطرنشان کرد: این ستاد‌ها مأموریت دارند تا با رویکردی تخصصی، روند بهبود شاخص‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و زیرساختی استان را تسریع کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی به امضای هشت تفاهم‌نامه در حوزه دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با احیای دریاچه ارومیه آغاز شده است.

رحمانی همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از اولویت‌های مهم استان برشمرده و اضافه کرد: اجرای آزادراه ارومیه - تبریز و تکمیل بخش‌هایی از محور ایواوغلی - منطقه آزاد ماکو آغاز شده است.

وی در پایان با اشاره به کمبود هشت هزار کلاس درس و نیاز به تکمیل بیمارستان‌های اشنویه و شهید بهشتی ارومیه، خواستار حمایت دولت برای رفع این کمبود‌ها شد.