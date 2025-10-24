به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کیم جونگ اون در جریان مراسم افتتاحیه یادبود سربازان کره شمالی که در کنار سربازان روسیه در منطقه کورسک این کشور جنگیدند، گفت: تحکیم و توسعه بلندمدت روابط نظامی میان پیونگ یانگ و مسکو با نثار خون‌های گرانبها، تضمین شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: چالش‌های ناشی از سلطه‌طلبی و استبداد نمی‌توانند مانع توسعه روابط کره شمالی و روسیه شوند.