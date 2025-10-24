پخش زنده
رهبر کره شمالی در اظهاراتی با تاکید بر اهمیت روابط نظامی میان این کشور و روسیه تاکید کرد که این روابط بیوقفه پیشرفت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کیم جونگ اون در جریان مراسم افتتاحیه یادبود سربازان کره شمالی که در کنار سربازان روسیه در منطقه کورسک این کشور جنگیدند، گفت: تحکیم و توسعه بلندمدت روابط نظامی میان پیونگ یانگ و مسکو با نثار خونهای گرانبها، تضمین شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: چالشهای ناشی از سلطهطلبی و استبداد نمیتوانند مانع توسعه روابط کره شمالی و روسیه شوند.