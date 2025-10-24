پخش زنده
جشن ستارگان فرهنگی، هنری، قرآنی و خبرنگاران پانا در سالن شهید سلیمانی ورزنه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این جشن حسین دهقانی، معاون پرورشی و فرهنگی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان بااشاره به نقشهای هویتی دانشآموزان به عنوان یک مسلمان، یک ایرانی، یک دانشآموز و یک فرزند، از آنان خواست با توکل بر خدا، هدفمندی و تلاش مستمر مسیر موفقیت را طی کنند.
اجرای سرود دانشآموزی به زبان انگلیسی و دف نوازی دانشآموختگان کلاسهای اوقات فراغت کانون شهید مطهری از جمله برنامههای جشن ستارگان فرهنگی، هنری، قرآنی و خبرنگاران پانا بود.
همچنین در این جشن از ۱۲۴ دانشآموز برگزیده مسابقات فرهنگی، هنری و قرآنی، ۶۰ خبرنگار و مربی پانای سازمان دانشآموزی و ۱۴ فرهنگی فعال در مسابقات پرورشی تجلیل و قدردانی شد.
جشن ستارگان فرهنگی، هنری و قرآنی، فرصتی برای تجلیل از تلاشها و خلاقیتهای دانشآموزان در حوزههای مختلف فرهنگی و پرورشی است که هر سال با هدف ایجاد انگیزه و شناسایی استعدادهای برتر در مدارس شهرستان ورزنه برگزار میشود.