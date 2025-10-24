به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین خبری رسانه‌های هند

شبکه خبری ان دی تی وی

- آتش گرفتن اتوبوس حیدرآباد-بنگلور/ ۱۲ نفر کشته شدند/ احتمال افزایش تلفات وجود دارد

- مرد هندی تبار به جرم کار در خارج از منزل با ۱۵ سال زندان در آمریکا رو‌به‌رو است

- اختصاصی: گذراندن ۲۴ ساعت در چادر پناهندگان غزه چگونه است؟

- -محقق هندی-آمریکایی ارتباط با چین در پرونده جاسوسی را رد کرد و پیش از محاکمه آزاد شد

روزنامه هندو

- ۷۵ سال پیش، ۲۲ زندانی کمونیست در شورشی در زندان مرکزی سالم به ضرب گلوله کشته شدند.

- طلا، اختلاس و حکومتداری: معبد ساباریمالا آیاپا بار دیگر تیتر خبر‌ها را به خود اختصاص داده است

- اداره اطلاعات مرکزی آمریکا (CBI) دور دوم بازرسی‌ها را در محل اقامت رئیس سابق بازرسی کل پنجاب انجام می‌دهد.

- ۲۵ نفر در آتش‌سوزی اتوبوس عازم بنگلور در کورنول کشته شدند، اتاق‌های کنترل آماده شدند. این اتوبوس مسافربری خصوصی حدود ۴۰ مسافر را حمل می‌کرد که حوالی ساعت ۳:۳۰ بامداد پس از برخورد با یک موتورسیکلت در جهت مخالف، آتش گرفت.

- کاخ سفید از اصلاحات روادید H-۱ B دفاع می‌کند و می‌گوید این سامانه «دچار کلاهبرداری» است

- دونالد ترامپ می‌گوید به دلیل پخش یک آگهی تلویزیونی، مذاکرات تجاری با کانادا را متوقف می‌کند.

- انتخابات مجلس بیهار به صورت زنده: نخست وزیر مودی برای آغاز مبارزات انتخاباتی به ساماستیپور سفر خواهد کرد

- اپل در پرونده شکایت مربوط به کمیسیون‌های فروشگاه اپلیکیشن در بریتانیا شکست خورد

- مایکروسافت ویژگی‌های جدید Copilot مانند همکاری و ادغام با گوگل را معرفی می‌کند

- یک روزنامه‌نگار در پرایاگراج با ضربات چاقو به قتل رسید و متهم پس از درگیری دستگیر شد

روزنامه تایمز آو ایندیا

- تحریم‌های آمریکا: محدودیت‌ها به داخل کشور هم ضربه زد؛ ریلاینس و پی‌اس‌یو‌ها قرار است واردات روسیه را به حالت تعلیق درآورند

- خطوط هوایی آلاسکا تمام پرواز‌های خود را لغو کرد: چه چیزی باعث اختلال در سراسر کشور شد؟

- کاخ سفید مدعی شد هند و چین «به درخواست ترامپ» واردات نفت روسیه را «کاهش می‌دهند»

- اجلاس آسه‌آن: نخست وزیر مودی به صورت مجازی در آن شرکت می‌کند؛ کنگره واکنش نشان می‌دهد

- آتش گرفتن اتوبوس در بزرگراه حیدرآباد-بنگالورو دست کم ۲۰ کشته بر جای گذاشت

- ایالت واشنگتن پس از تصادف کامیون‌دار هندی در کالیفرنیا، «الگوی نگران‌کننده‌ای» را نشان می‌دهد. یک تصادف غم‌انگیز در کالیفرنیا، که در آن راننده کامیون به عنوان یک مهاجر غیرقانونی از هند شناسایی شد، تحقیقات کاخ سفید را در مورد روند صدور گواهینامه تجاری آغاز کرده است.

- اسناد رسمی: چگونه دلاوران هند به قلب پاکستان حمله کردند. این عملیات که با بالاترین درجه از پنهان‌کاری انجام شده، به تدریج در حال آشکار شدن است.

- رئیس جمهور ترامپ تمام مذاکرات تجاری با کانادا را متوقف کرده و با اشاره به یک آگهی اخیر که رونالد ریگان را در حال اعتراض به تعرفه‌های آمریکا نشان می‌دهد، آن را «رفتاری فاحش» خوانده است. این آگهی ۷۵ میلیون دلاری که با بودجه انتاریو تهیه شده، از سخنان ریگان برای هشدار در مورد موانع تجاری استفاده می‌کند. بنیاد رونالد ریگان این آگهی را به عنوان یک تحریف اطلاعات رد کرده و در حال بررسی اقدام قانونی است.

- چرا این خط «خیالی» هنوز می‌تواند جرقه جنگ پاکستان و افغانستان را بزند؟ ممکن است آتش‌بس برقرار شده باشد، اما رهبران طالبان افغانستان همچنان مشروعیت مرز را زیر سوال می‌برند. با ادامه اظهارات تحریک‌آمیز آنها، آیا این آتش‌بس پایدار خواهد ماند؟

- مایکروسافت حالت کمک خلبان (Copilot Mode) را در مرورگر اج (Edge) راه‌اندازی کرده است، یک دستیار هوش مصنوعی که مستقیماً در مرورگرش ادغام شده است و آن را به عنوان رقیبی برای ChatGPT Atlas که به تازگی توسط OpenAI معرفی شده است، قرار می‌دهد. این همراه هوشمند می‌تواند تب‌های باز را مشاهده و استدلال کند، اطلاعات را خلاصه کند و اقداماتی را انجام دهد که رقابت مرورگر هوش مصنوعی بین این دو «دشمن» را تشدید می‌کند.

- بال شرقی کاخ سفید برای سالن رقص ۳۰۰ میلیون دلاری ترامپ تخریب شد. این سازه عظیم ۳۰۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت. بودجه آن کاملاً از طریق اهداکنندگان خصوصی تأمین می‌شود. غول‌های فناوری و سرمایه‌گذاران برجسته در حال کمک هستند. مالیات‌دهندگان هیچ هزینه‌ای برای این نوسازی قابل توجه کاخ سفید متحمل نخواهند شد.