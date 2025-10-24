پخش زنده
نخست وزیر لبنان در مصاحبه اختصاصی با المیادین آنلاین در برنامه «جناب وزیر»، درباره حملات اسرائیل و مذاکرات با اشغالگران و همچنین مسئله تسلیحات و روابط با کشورهای عربی و ایران صحبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «نواف سلام»، نخست وزیر لبنان تاکید کرد که «دولت لبنان، از زمان تشکیل خود، باید تمام قدرتهای منطقهای و بینالمللی را برای فشار بر اسرائیل جهت توقف تجاوزات و تلاش برای خروج کامل اسرائیل از لبنان و آزادی زندانیان لبنانی بسیج میکرد».
او اذعان کرد که باز کردن کانالهای دیپلماتیک و سیاسی در این زمینه «بیفایده» بوده است و اظهار داشت: «ما از تمام ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی استفاده نکردهایم. ممکن است زمان بیشتری طول بکشد، اما این گزینه اصلی ما امروز است و من گزینه دیگری نمیبینم.»
او در مصاحبه با المیادین آنلاین، بر تعهد و پایبندی لبنان به قطعنامه ۱۷۰۱ و اجرای کامل آن، اعلام آتشبس در نوامبر گذشته، مفاد سخنرانی افتتاحیه رئیس جمهور، بیانیه وزارتی و توافق طائف تاکید کرد.
در پاسخ به باراک: ما اصول خود را داریم که بر اساس آنها عمل میکنیم
سلام در پاسخ به اظهارات «تام باراک»، نماینده ایالات متحده هنگامی که از تضعیف همه سازوکارهای قبلی صحبت کرد و گفت که لبنان چارهای جز مذاکره ندارد، گفت: «امروز او قواعد خود را دارد و ما اصول خود را داریم که بر اساس آنها عمل خواهیم کرد.»
او ابراز عقیده کرد که «یک توازن قدرت وجود دارد؛ همانطور که توازن قدرت نظامی وجود دارد، توازن قدرت سیاسی و دیپلماتیک نیز وجود دارد. اگر تکیه بر آن مؤثر نبود، مردم به سازمان ملل متحد مراجعه نمیکردند، به دنبال صدور اعلامیه اخیر نیویورک نبودند، تعداد کشورهایی را که فلسطین را به رسمیت میشناسند افزایش نمیدادند و به دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی مراجعه نمیکردند».
او افزود: «آیا این [توافق]یک شبه به ثمر میرسد؟ البته که نه.» او اضافه کرد که تغییر در افکار عمومی در مواضع کشورها نیز منعکس میشود، همانطور که در به رسمیت شناختن فلسطین توسط تعدادی از کشورها اتفاق افتاد.
نخست وزیر لبنان گفت: «ما همچنین به طور موازی تلاش میکنیم تا تمام تلاشهای دیپلماتیک و سیاسی را برای وادار کردن اسرائیل به خروج از لبنان، آزادی زندانیان و توقف نقض حاکمیت خود بسیج کنیم.»
او تاکید کرد: «اسرائیل به توافقنامه اعلام توقف خصومتها پایبند نبوده است، در حالی که لبنان در این مدت هیچ اقدام نظامی علیه اسرائیل انجام نداده است. با این حال، این توافقنامه نه تنها توقف خصومتها بین دو طرف را تصریح میکند. مقدمه آن همچنین به وضوح بر لزوم محدود کردن مالکیت سلاح به دولت اشاره میکند و نیروهای مجاز به حمل سلاح (ارتش لبنان، نیروهای امنیت داخلی لبنان، امنیت دولتی، امنیت عمومی، گمرک و شهرداریها) را که ۶ نیرو هستند، فهرست میکند.»
سلام همچنین گفت: «ما این مرحله را تکمیل نکردهایم، اما اوضاع را در مسیر درست قرار دادهایم. این اساساً یک درخواست لبنانی است و بخش جداییناپذیری از توافق طائف است.»
ما در یک جنگ فرسایشی با اسرائیل هستیم
سلام تاکید کرد که لبنان شروع به صحبت درباره اجرای توافق از سوی اسرائیل کرده است و گفت: «ما با این صحبت شروع کردیم، اما با پهپاد روبهرو شدیم.»
او افزود: «ما امروز در یک جنگ هستیم. ما در یک جنگ فرسایشی هستیم. یک روز، شدت افزایش مییابد، روز بعد، شدت کاهش مییابد. ما تمام تلاش خود را میکنیم تا از تشدید این جنگ جلوگیری کنیم و در تلاشیم تا اوضاع را معکوس کرده و برای عقبنشینی اسرائیل و توقف حملات تلاش کنیم.»
او ادامه داد: «ما باید وظیفه خود را انجام دهیم. این یک تلاش لبنانی به تنهایی نیست. این یک تلاش لبنانی با برادران عرب و دوستان ما در سراسر جهان است. این یک نبرد دیپلماتیک بزرگ و آشکار است که در یک یا دو روز به پایان نمیرسد. اما منظورم این نیست که باید ۷۰ سال صبر کنیم.»
او گفت: «این سازوکار بخشی از توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ است. ما بخشی از این سازوکار هستیم. میتوانیم در این چارچوب مذاکره کنیم و در آن حضور داریم. ما در آنجا با فرانسویها، آمریکاییها و اسرائیلیها در یک چارچوب سهجانبه با سازمان ملل متحد ملاقات میکنیم.»
سلام در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات غیرمستقیم گفت: این چیز جدیدی نیست و افزود: «چارچوب سهجانبهای که با سازمان ملل متحد وجود داشت، وجود دارد. چارچوب سازوکار هم وجود دارد. اینها چارچوبهای مناسبی برای مذاکره هستند، اما در مورد آنچه ما در خصوص آن مذاکره میکنیم، متفاوت هستند. به نظر من، ما نمیتوانیم دوباره در مورد قوانین ۱۷۰۱ مذاکره کنیم و همچنین نمیتوانیم در مورد آنچه اعلامیه توقف خصومتها شامل آن میشود، مانند عقبنشینی کامل اسرائیل از نقاطی که هنوز اشغال کرده و نه موضوع آزادی زندانیان یا توقف خصومتها، مذاکره کنیم. با این حال، میتوانیم در مورد نحوه اجرای آن مذاکره کنیم، اما اینها بدیهیاتی هستند که نمیتوان درباره آنها مذاکره کرد.»
او افزود: «هیچکس ایده مذاکره را رد نمیکند، اما باید نیرویی وجود داشته باشد که از این مذاکرات حمایت کند.»
سلام تاکید کرد: «وحدت داخلی نقطه قوت اصلی آن است و آنچه مهم است این است که ما به عنوان لبنانی متحد بمانیم تا بتوانیم با اسرائیل به طور قاطع مذاکره کنیم، نه به شکل تنها. از این رو اهمیت اصرار ما بر حضور سازمان ملل متحد آشکار میشود، زیرا این سازمان نماینده حقوق بینالملل است و حقوق بینالملل به نفع ماست. ما طرف ضعیف هستیم. ما به سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل نیاز داریم و باید دوستان و برادران خود را بسیج کنیم تا آنها را در این مقیاس قرار دهیم. مسئله توازن قدرت، مسئله پیچیدهای از همه این عوامل است.»
«ما به طرح صلح عربی متعهد هستیم و عادیسازی روابط پس از صلح حاصل میشود»
وی در پاسخ به سوالی در مورد امتناع از مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی گفت: «تا اطلاع ثانوی، این موضوع در محاسبات ما نیست. همه چیز به شرایط بستگی دارد. ما در بازار سهام بازی نمیکنیم.»
سلام افزود: «صحبت در مورد عادیسازی روابط پس از روند صلح مطرح میشود. در این راستا، ما به طرح صلح عربی که در اجلاس بیروت در سال ۲۰۰۲ تصویب شد، متعهد هستیم. عادیسازی روابط مسئلهای بعدی است. اگر طرح صلح عربی اجرا شود، اسرائیل از سرزمینهایی که در سال ۱۹۶۷ اشغال کرده بود، عقبنشینی کند و کشور فلسطین با پایتختی قدس شرقی به رسمیت شناخته شود، در آن صورت هر تحول جدیدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. ما از این فاصله زیادی داریم. نام آن طرح صلح عربی است. مردم از شما میپرسند، آیا شما طرفدار صلح هستید؟ این طرح، طرح صلح عربی نام دارد و در بیروت تصویب شده است، اما شرایطی دارد. این طرح، قوانین این طرح صلح عربی را دارد.»
نخست وزیر لبنان در ادامه تصریح کرد: «قوانین عبارتند از به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و حق آنها برای تأسیس کشور مستقل خود، به پایتختی قدس و خروج کامل اسرائیل از سایر سرزمینهای اشغالی عرب. اگر این امر محقق شود، بله، ما طرفدار صلح هستیم. عادیسازی روابط موضوعی است که پس از صلح حاصل میشود. ما هنوز خیلی دور هستیم. هر صلح پایداری تنها میتواند بر اساس مبانی عدالت و انصاف موجود در طرح صلح عربی باشد.»
او گفت: «به کسانی که خواستار عادیسازی هستند، میگوییم: عالی! بیایید ابتدا طرح صلح عربی را بررسی و اجرا کنیم.»
سلام در خصوص خلع سلاح حزبالله گفت: «کسانی هستند که در مورد خلع سلاح، خروج سلاح و تسلیم سلاح صحبت میکنند. من از این اصطلاحات استفاده نکردم. من از اصطلاحات توافق طائف استفاده میکنم: گسترش اقتدار دولت لبنان. به نظر من، دولت لبنان باید بتواند اقتدار خود را در تمام مناطق لبنان با نیروهای خود گسترش دهد و من به طور خاص نیروهای خود را در نظر میگیرم.»
بدون فداکاریهای حزبالله و مقاومت ملی، جنوب آزاد نمیشد
سلام درباره نقش مقاومت لبنان در آزادسازی جنوب لبنان صحبت کرد و گفت: «بدون مقاومت لبنان، اسرائیل در سال ۲۰۰۰ عقبنشینی نمیکرد. مقاومت لبنان که حزبالله در بیشتر سالهای فعالیتش بازیگر اصلی آن بود، ایفای نقش اصلی را برعهده داشت. امروز، من باور ندارم که چنین وضعیتی وجود داشته باشد.»
او گفت: «این را تکرار میکنم، فرد بیصداقت کسی است که نقش حزبالله را در آزادسازی لبنان ارج ننهد. بدون فداکاریهای حزبالله و مقاومت ملی لبنان به طور کلی، قبل و با حزبالله، جنوب آزاد نمیشد. من این اعتقاد را دارم و ریشه محکمی دارد. با این حال، یک اعتقاد دوم هم دارم: ما نباید بیش از ظرفیت لبنان، بار آن را به دوش بکشیم. با این حال، یک اعتقاد دوم هم دارم: ما نباید بیش از ظرفیت لبنان، بار آن را به دوش بکشیم. من معتقدم که جنگ به اصطلاح حمایتی، بیش از ظرفیت لبنان، بار آن را به دوش کشید... پس از جشن آزادسازی، در تعدادی از روستاهای اشغالی لبنان حضور یافتیم، با دهها هزار نفر که خانههایشان ویران شده و آواره شده بودند ملاقات کردیم.»
او تاکید کرد که حزبالله «یک حزب سیاسی اساسی لبنان است و همیشه ارتباطی بین ما وجود دارد و همیشه از آنها استقبال میکنم.» وی در عین حال تاکید کرد که بازسازی به خلع سلاح ربطی ندارد.
نخست وزیر لبنان در خصوص رابطه لبنان با کشورهای عربی گفت: «یکی از وظایف اصلی که برای آن تعیین کردم، بازگشت لبنان به آغوش برادران عربش بود. ما برای احیای روابط لبنان با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و همه کشورهای دیگر تلاش کردهایم و لبنان را به جهان عرب بازگرداندهایم. ما واقعاً منتظر بازگشت واقعی جهان عرب به لبنان هستیم.»
او در پاسخ به سوالی درباره دلیل اصلی موضع منفی عربستان سعودی نسبت به لبنان گفت: «من دوست ندارم آن را موضع منفی بنامم. چگونه میتواند چنین باشد در حالی که با فرانسه برای آمادهسازی کنفرانسی برای حمایت از ارتش و نیروهای امنیتی همکاری میکند؟ چیزی که ما با برادرانمان در عربستان سعودی به دنبال آن هستیم، لغو ممنوعیت سفر سعودیها به لبنان و صادرات لبنان است.»
روابط با ایران و سوریه
وی در خصوص روابط با ایران و سوریه گفت: «ما به داشتن بهترین روابط با ایران اهمیت میدهیم، اما این روابط باید بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی باشد. من همین حرف را در مورد روابط لبنان و سوریه به برادران سوریام و رئیس جمهور الشرع زدم. به او گفتم: ما به دنبال ورق زدن گذشته هستیم. لبنان از دخالت سوریه در امور خود رنج زیادی برده است و میدانم که شما نیز از دخالت احزاب لبنانی در امور خود رنج بردهاید. این صفحهای است که باید ورق بزنیم و روابط جدیدی را بر اساس عدم دخالت در امور دیگران و احترام متقابل به سیاستهای خود بسازیم.»
سلام همچنین گفت: «وضعیت امروز در مرز لبنان و سوریه از نظر کنترل عملیات قاچاق، به ویژه مواد مخدر، بسیار بهتر است و یک اتاق عملیات مشترک لبنانی-سوری در این زمینه وجود دارد. در مورد موضوع بازداشتشدگان سوری در زندانهای لبنان، ما به تفصیل در مورد اینکه چه کسانی از آنها میتوانند فوراً آزاد شوند و چه کسانی ممکن است نیاز به معاهدات یا مراحل قضایی داشته باشند، بحث کردیم.»
انتخابات پارلمانی طبق برنامه
سلام در پایان نیز خاطرنشان کرد که انتخابات پارلمانی طبق برنامه برگزار خواهد شد.
وی گفت: «من در انتخابات شرکت نخواهم کرد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخالتی نخواهم داشت.»