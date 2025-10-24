پخش زنده
رئیس سازمان بسیج اصناف گفت: شخصیت بزرگوار حضرت هاشم، جد اعلای پیامبر اکرم (ص)، بهعنوان یکی از چهرههای برجسته تجارت در جهان اسلام شناخته میشود مقبره ایشان در شهر غزه قرار دارد و ما درحال انجام پژوهشی درباره ایشان هستیم.
سردار غلامرضا حسن پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: حضرت هاشم شخصیتی بود نهتنها پیشگام در عرصه اقتصادی و بازرگانی بود بلکه اخلاق، امانتداری و سخاوت را بهعنوان شاخصههای اصلی رفتار اقتصادی در جامعه اسلامی پایهگذاری کرد.
وی افزود: یکی از مأموریتهای اصلی ما در حوزه اصناف و بازار، حمایت از پژوهشهایی است که بتوانند برای جهان اسلام و ملت ایران برکات فکری، فرهنگی و علمی به همراه داشته باشند. بر همین اساس، در سال گذشته از پژوهشی ارزشمند به همت استاد حجتالحق حسینی درباره موضوع غزه حمایت شد؛ اثری که برای نخستینبار با نگاهی علمی و جامع به بررسی ابعاد فرهنگی، تاریخی و تمدنی غزه پرداخت.
رئیس سازمان بسیج اصناف گفت:این پژوهش، علاوه بر پرداختن به وضعیت امروز غزه، به ریشههای تاریخی آن نیز اشاره داشت و در همین مسیر، در مقدمه این اثر به شخصیت بزرگوار حضرت هاشم، جد اعلای پیامبر اکرم (ص)، که بهعنوان یکی از چهرههای برجسته تجارت در جهان اسلام شناخته میشود پرداخته شد..
وی افزود: طی بررسیهای انجامشده مشخص شد که سفرهای تجاری حضرت هاشم میان حجاز و شامات، تأثیر عمیقی بر شکلگیری پیوندهای فرهنگی و اقتصادی در آن دوران داشته است؛ چنانکه پیکر مطهر ایشان نیز در شهر غزه آرام گرفته و از دیرباز این سرزمین به برکت حضور ایشان مورد توجه مسلمانان بوده است.
آقای غلامرضا حسن پور گفت: همچنین در سالهای اخیر، برخی جریانهای مغرض تلاش کردهاند تصویری نادرست از مردم غزه ارائه دهند و آنان را از اهل بیت (ع) جدا نشان دهند؛ اما پژوهش انجامشده بهروشنی اثبات میکند که بسیاری از خاندانهای ساکن غزه از سادات هستند و پیوندی ریشهدار با فرهنگ علوی و شیعی دارند. این پژوهش توانسته است با گردآوری منابع از مذاهب و ادیان گوناگون، سیمای حقیقی غزه را بهعنوان یکی از پایگاههای فرهنگی و دینی جهان اسلام بازنمایی کند.
وی گفت: اکنون و در ادامه این مسیر علمی و فرهنگی، تصمیم گرفتهایم پژوهشی مستقل درباره سیره فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی حضرت هاشم تدوین کنیم تا این شخصیت بزرگ تاریخی بیش از پیش به جامعه امروز شناسانده شود. هدف از این پژوهش، استخراج آموزههای اخلاقی، رفتاری و اقتصادی حضرت هاشم و ارائهی آن بهعنوان الگوی عملی برای فعالان اقتصادی و تجار کشور است..
رئیس بسیج اصناف افزود: حضرت هاشم نمونهای از تاجر امین و سخاوتمند در تاریخ اسلام است؛ کسی که در دوران سخت قحطی و خشکسالی، دست نیازمندان را گرفت. این سیره انسانی، میتواند الهامبخش جامعه اقتصادی امروز ما باشد تا تجارت را نه صرفاً فعالیتی اقتصادی، بلکه رسالتی فرهنگی و اخلاقی بدانند.
سردار غلامرضا حسن پور گفت: سازمان بسیج اصناف کشور این مأموریت را در دستور کار خود قرار داده و امیدوار است با همکاری پژوهشگران حوزههای تاریخ، اقتصاد اسلامی و مطالعات فرهنگی، کتابی جامع و ماندگار درباره شخصیت حضرت هاشم تدوین و منتشر شود؛ اثری که بتواند الگویی الهامبخش برای تجار، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در مسیر پیشرفت و عدالت اقتصادی کشور باشد.
کتاب شناسی غزه که در مقدمه آن به حضرت هاشم پرداخته شد سال گذشته همزمان با روزملی غزه رونمایی شد.