به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی پس از بازدید از انبار‌های اداره کل گمرکات استان مرکزی و نشست با مسئولان مربوطه، با اشاره به وضعیت بهتر انبار‌ها نسبت به سال‌های گذشته، گفت: وجود شماری کالا‌ و رسوب آنها از مشکلات موجود است.

حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی افزود: ضرب الاجل یک ماهه برای تعیین تکلیف اموال متروکه در اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نیز مهلت دو ماهه جهت ساماندهی اموال توقیفی در گمرکات مقرر شد.

او ابراز داشت: نگهداری طولانی‌مدت اموال توقیفی و تملیکی بدون تعیین تکلیف، افزون بر تحمیل هزینه‌های سنگین به دستگاه‌های اجرایی، موجب کاهش ارزش اموال و تضییع حقوق عمومی می‌شود.