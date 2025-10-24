دادگستری استان مرکزی: ضرب الاجل یک ماهه برای تعیین تکلیف اموال متروکه تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی پس از بازدید از انبارهای اداره کل گمرکات استان مرکزی و نشست با مسئولان مربوطه، با اشاره به وضعیت بهتر انبارها نسبت به سالهای گذشته، گفت: وجود شماری کالا و رسوب آنها از مشکلات موجود است.
حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی افزود: ضرب الاجل یک ماهه برای تعیین تکلیف اموال متروکه در اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نیز مهلت دو ماهه جهت ساماندهی اموال توقیفی در گمرکات مقرر شد.
او ابراز داشت: نگهداری طولانیمدت اموال توقیفی و تملیکی بدون تعیین تکلیف، افزون بر تحمیل هزینههای سنگین به دستگاههای اجرایی، موجب کاهش ارزش اموال و تضییع حقوق عمومی میشود.